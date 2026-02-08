Χάλασε η μεταγραφή του Χέιζ – Ντέιβις στον Παπαθηναϊκό – Η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου

Τέλος στα σενάρια για απόκτηση του Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό έβαλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτησή του στο Instagram.

Ο ισχυρός άνδρας των “πρασίνων” επισημαίνει ότι η πρόταση που κατέθεσε η ομάδα του ήταν η καλύτερη σε σχέση με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, αλλά ο πρώην NBAer απάντησε αρνητικά.

«Να έχεις το μεγαλύτερο μπάτζετ της Ευρώπης… Να έχεις ανανεώσει όλους σου τους παίκτες με διετίες και τριετίες με αύξηση 200 και 300%.



Να έχεις κλειδώσει τον προπονητή που από τελευταίος στην πρώτη του χρονιά σου παίρνει το Ευρωπαϊκό…



Να έχεις στο συρτάρι σου υπογραφή Βαλαντσιό, Γιαμπουσέ… να κάνεις την καλύτερη προσφορά για Ντέιβις και να τρως Χ για άλλους λόγους και να έχεις τον κάθε μαλάκα συναγερμό ή όποιο άλλο Παναθηναϊκό σάιτ να λέει ότι κοροϊδεύεις τον κόσμο», αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.