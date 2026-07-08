Ερντογάν: “Κορυφαία η προσφορά μας στο ΝΑΤΟ – Να αρθούν οι περιορισμοί μεταξύ των συμμάχων”

Την άρση των περιορισμών που επιβάλλονται στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην εναρκτήρια ομιλία του στις εργασίες της δεύτερης ημέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα.

Ο κ. Ερντογάν τόνισε πως «ως η χώρα με τον μεγαλύτερο χερσαίο στρατό, προσπαθούμε να προσφέρουμε τις δυνατότητές μας στη συμμαχία. Είμαστε μεταξύ των κορυφαίων χωρών που συμβάλλουν στις επιχειρήσεις και τις αποστολές της συμμαχίας».

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«Για την επίτευξη του ΝΑΤΟ 3.0 (…) Οι περιορισμοί μεταξύ των συμμάχων, ιδίως στην άμυνα, πρέπει να αρθούν» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σχετικά με το «μπλόκο» που έχει επιβληθεί στην Άγκυρα τόσο σε αμυντικά προγράμματα, όσο και σε εξοπλισμούς, όπως τα F-35.

Επίσης, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε πως η χώρα του έχει λάβει μέτρα «για να αυξήσουμε το ποσοστό των αμυντικών μας δαπανών στο 3,5% πριν από το 2030».

«Έχουμε ήδη επιτύχει τον στόχο του 1,5%. Η πραγματική επιτυχία της χώρας μας είναι η σημαντική πρόοδος στην αμυντική βιομηχανία» υπογράμμισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε:

«Έχουμε γίνει μία από τις 10 κορυφαίες χώρες στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε διαθέσει 24 δισ. δολάρια για την αεροπορική και πυραυλική άμυνα, όπου η συμμαχία μας έχει το πιο μεγάλο έλλειμμα».

Ο Ταγίπ Ερντογάν άφησε εκ νέου αιχμές κατά του Ισραήλ: «παρά τις απόπειρες σαμποτάζ, εκτιμώ την αποφασιστική ηγεσία του φίλου μου Προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια να τεθεί η κρίση του Ιράν σε τροχιά επίλυσης».

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι το κλειδί για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι η λύση των δύο κρατών. Θέλω ιδιαίτερα να δηλώσω ότι η διασφάλιση της ηρεμίας στη Γάζα και τον Λίβανο είναι καθήκον όλων μας» σημείωσε.