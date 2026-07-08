Παναθηναϊκός: Κάνει το “μπαμ” με τον Γιαμπουσέλε – Στο ΟΑΚΑ για τρία χρόνια ο Γάλλος NBAer

Το μεταγραφικό “μπαμ” του καλοκαιριού φαίνεται πως ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, συμφώνησε με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ αναμένεται να μετακομίσει στην ελληνική πρωτεύουσα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας που θα τον κρατήσει στο ΟΑΚΑ για την επόμενη τριετία.

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Με την ενσωμάτωση του ύψους 2.01μ. άσου, το «τριφύλλι» αποκτά μια ρακέτα με έντονο γαλλικό χρώμα. Συγκεκριμένα, αναμένεται να πλαισιώσει ιδανικά τους συμπατριώτες του, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις τόσο στη θέση του σέντερ όσο και στην αγαπημένη του θέση, το «τέσσερα». Σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού δικτύου Hoopshyre, η επιστροφή του παίκτη από το NBA στη EuroLeague συνοδεύεται από μια ηγετική οικονομική συμφωνία, καθιστώντας τον έναν από τους πλέον ακριβοπληρωμένους αθλητές στην Ευρώπη.

Free agent forward Guerschon Yabusele has agreed to a three-year deal with Panathinaikos, league sources told @hoopshype. Yabusele will be one of the top three highest-paid European players. He's averaged 8.3 points over the past two NBA seasons with the 76ers, Bulls and Knicks. pic.twitter.com/UjfAxXy5S0— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2026

Ο γεννημένος στις 17 Δεκεμβρίου 1995 Γάλλος αθλητής προέρχεται από μια διετία συνεχούς παρουσίας στα παρκέ του μαγικού κόσμου του NBA. Αγωνίστηκε διαδοχικά στους Φιλαδέλφεια Σίξερς, τους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σικάγο Μπουλς, προτού μείνει ελεύθερος στην αγορά. Η εξέλιξη αυτή κινητοποίησε άμεσα τους ιθύνοντες των «πρασίνων», ειδικότερα μετά τη μετακίνηση του Τρέι Λάιλς στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, που αφαίρεσε μια βασική επιλογή από τη λίστα τους.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης κανονικής περιόδου, ο Γάλλος ψηλός κατέγραψε 67 συμμετοχές, μετρώντας κατά μέσο όρο 5.6 πόντους και 3.5 ριμπάουντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο του πέρασμα από την Αμερική καταγράφηκε την περίοδο 2017-2019 με τους Μπόστον Σέλτικς, την ομάδα που τον είχε επιλέξει στο νούμερο 16 του ντραφτ το 2016.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εμπειρία του είναι αδιαμφισβήτητη και τα νούμερά του εντυπωσιακά. Στη EuroLeague μετρά ήδη 124 εμφανίσεις, υπερασπιζόμενος τα χρώματα της Βιλερμπάν (2019-2021) και της Ρεάλ Μαδρίτης (2021-2024). Η στατιστική του εικόνα συνοψίζεται στους 10.8 πόντους, τα 4.4 ριμπάουντ και τη 1.3 ασίστ ανά παιχνίδι. Παράλληλα, το ποσοστό ευστοχίας του έξω από τη γραμμή του τριπόντου αγγίζει το 41.1% (έχοντας ευστοχήσει σε 167 από τα 406 τρίποντα). Πρόκειται για ένα κρίσιμο αγωνιστικό στοιχείο, το οποίο ακριβώς επιθυμεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον ψηλό που αναζητά.

Οι προκλήσεις που αντιμετώπισε στις ΗΠΑ

Μετά την επιστροφή του στην πατρίδα του για τις υποχρεώσεις με την εθνική Γαλλίας στο πλαίσιο των προκριματικών του MundoBasket 2027, ο πολύπειρος φόργουορντ παρουσίασε μια σειρά podcast στο YouTube με τον τίτλο “Summer with the bear”. Στο πρώτο επεισόδιο, προχώρησε σε έναν απολογισμό της χρονιάς του στις ΗΠΑ, αναλύοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε:

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