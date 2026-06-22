Δημήτρης Γιαννακόπουλος για επιστροφή Ομπράντοβιτς: “Η σκέψη δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου”

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως πάντα πίστευε ότι ο Σέρβος έπρεπε να γυρίσει στο “τριφύλλι”.

Ειδικότερα, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ τόνισε πως η ιδέα υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του και ήξερε ότι οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά. “Για μένα αυτή η σκέψη δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μου. Από τη στιγμή που ανέλαβα τον Παναθηναϊκό, πίστευα ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπρεπε, όφειλε και ήθελα να επιστρέψει κάποια στιγμή στην ομάδα,” είπε αρχικά ο κ. Γιαννακόπουλος.

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“Ήταν μια ιδέα που υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου και, τα τελευταία χρόνια, ωρίμαζε συνεχώς. Θεωρούσα πως, όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή και οι συνθήκες θα είναι οι σωστές, ο δρόμος μας θα συναντηθεί ξανά,” πρόσθεσε.

“Ευτυχώς, αυτή η στιγμή έφτασε”, κατέληξε.

Να θυμίσουμε ότι την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς άνοιξε ο κ. Γιαννακόπουλος με μία σύντομη τοποθέτηση μιλώντας για μία υπόσχεση που είχε δώσει το 2024 για τον Παναθηναϊκό.

«Μια πολύ ιδιαίτερη μέρα σήμερα. Είχα πει το 2024 ότι θα προσπαθήσω να κάνω μεγάλο τον Παναθηναϊκό. Όχι μόνο αυτό αλλά κάτι περισσότερο. Το 2024 κατακτήσαμε την Ευρωλιγκα και έχουμε πλέον ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε τον κορυφαίο όλων ως προπονητή, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είμαστε όλοι εδώ ξανά μαζί για να χτίσουμε κάτι πολύ μεγάλο. Καλώς όρισες ξανά» είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ.