Μονακό: Πλάνα από την τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή η Αναστασία Μπερεζόβσκαγια πριν την απόπειρα δολοφονίας του Γερμολάγιεφ

Πλάνα από την τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή η Αναστασία Μπερεζόβσκαγια, λίγο πριν βομβιστική επίθεση στην κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη Γερμολάγιεφ στο Μονακό, ήρθαν στη δημοσιότητα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφόρησε από ρεπορτάζ του γαλλικού L’ Actu, μπαίνει σε ένα κατάστημα στην γαλλική πόλη Μποζολέ, ακριβώς στα σύνορα με το Μονακό, μόλις λίγες ώρες πριν από την έκρηξη.

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Μάλιστα, πρόκειται για την ίδια πόλη στην οποία οι αρχές εκτιμούν ότι διέφυγε μετά το χτύπημα.

Οι κάμερες παρακολούθησης την κατέγραψαν να αγοράζει έναν φορητό φορτιστή κινητού τηλεφώνου από το κατάστημα στην γαλλική πόλη.

Last purchase before the explosion: suspect in attack on Ukrainian oligarch Yermolaev caught on camera



Anastasia Berezovskaya entered a shop in the French town of Beausoleil, right on the border with Monaco, just hours before the explosion. Surveillance cameras captured her… https://t.co/ScSq4S3Dwy pic.twitter.com/PPgOCSnTc3— NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2026

Σύμφωνα με τον υπάλληλο του καταστήματος, η γυναίκα «δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά» και δεν προκάλεσε καμία υποψία, φαινόταν «απολύτως φυσιολογική».

Βρέθηκε «θάλαμος βασανιστηρίων»

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο των ερευνών, αποκαλύφθηκε ένας υπόγειος χώρος που προσομοιάζει με «θάλαμο βασανιστηρίων» στο σπίτι ενός πρώην αστυνομικού, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα που ήταν η βασική ύποπτη για την τοποθέτηση της βόμβας με στόχο να βγάλει από τη μέση τον Ουκρανό ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάεφ.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές εισαγγελικές αρχές, στο υπόγειο της κατοικίας του πρώην αξιωματούχου εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, όπλα, τσεκούρια, σφυριά και δοχεία με άγνωστα υγρά, σε έναν χώρο που οι ερευνητές χαρακτήρισαν ιδιαίτερα ύποπτο. Η υπόθεση αφορά την 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα, Ουκρανή υπήκοο που καταζητούνταν ως η βασική ύποπτη για τη βομβιστική επίθεση στο Μονακό, η οποία τραυμάτισε σοβαρά τον Ουκρανό μεγιστάνα των ακινήτων Βαντίμ Γερμολάεφ, τη σύντροφό του Άννα Ναζομπίνα και τον 13χρονο γιο τους.

Η Μπερεζόφσκα, η οποία είχε χαρακτηριστεί «οπλισμένη και επικίνδυνη», είχε ταυτοποιηθεί από την Interpol και καταζητούνταν με διεθνές ένταλμα για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο χώρο και συμμετοχή σε εγκληματική συνωμοσία.