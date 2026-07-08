Εργατικό ατύχημα στην Κατερίνη: 52χρονος έπεσε από φορτηγό και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Στην Κατερίνη ένας 52χρονος εργαζόμενος σε εταιρεία μεταφορών και αποθήκευσης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών εκφόρτωσης, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από την υδραυλική πόρτα φορτηγού, από ύψος περίπου ενός μέτρου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι στο πεζοδρόμιο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.