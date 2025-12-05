Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague το βράδυ της Παρασκευής 5/12.

Οι «πράσινοι» έχουν να ηττηθούν για έναν μήνα, δηλαδή από τις 5 Νοεμβρίου, όταν γνώρισαν την ήττα με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Έκτοτε ακολούθησαν τα θετικά αποτελέσματα με Παρί, Ντουμπάι και Παρτιζάν με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να παραιτείται από την τεχνική ηγεσία εξαιτίας της ήττας των «ασπρόμαυρων» της Σερβίας, μετά τη βαριά ήττα με 91-69 από την πρώην ομάδα του. Η Βαλένθια προέρχεται από επιβλητική νίκη με 90-64 επί της Μπάγερν Μονάχου στην Ισπανία (13η αγωνιστική), ενώ στη 12η αγωνιστική έβαλε τέλος σε σερί 10-0 του Ερυθρού Αστέρα. Οι Ισπανοί μετρούν δύο διαδοχικές νίκες δηλαδή, αφού τελευταία φορά ηττήθηκαν από την Παρί στη Γαλλία (90-86) για την 11η αγωνιστική.

Με τη νίκη επί της Παρτιζάν, ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, όπου ισοβαθμεί με Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα με ρεκόρ 9-4. Η επόμενη αντίπαλός του, Βαλένθια, θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 8-5.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.