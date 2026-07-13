Βολουδάκη για τα συνθήματα: “Αν ήταν κάποιος μέσα και άνοιγε την πόρτα, θα μπορούσε να συμβεί ό,τι με τη Βάγια Νέστορα”

Για την επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά μίλησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Όπως ανέφερε η κυρία Βολουδάκη στον ΣΚΑΪ, βρέθηκε στο στόχαστρο αγνώστων για τέταρτη φορά. Σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, «στις 5 το πρωί ήρθαν τρεις γνωστοί-άγνωστοι κουκουλοφόροι», είπε και επισήμανε πως επέλεξαν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, παρότι «ξέρουν πολύ καλά πού χτυπάνε».

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«Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν πού χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνονται. Και βέβαια, βράδυ πάντοτε δρουν στη σκιά» σημείωσε η Σέβη Βολουδάκη.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας, δίπλα στο κουδούνι, όπου έγραψαν συνθήματα.

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ακόμη ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι και λίγο πριν από τη συνέντευξη βρισκόταν στο σπίτι ένα από τα παιδιά της.

Όπως είπε, η κατοικία βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο, στην πλατεία Δικαστηρίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιεχόμενο των συνθημάτων, τα οποία περιλάμβαναν αναφορές στην υπόθεση της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

«Οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο. Δεν τους ενδιαφέρει αν από αυτές τις πράξεις προκύψει θάνατος ή τραυματισμός. Παίρνουν αυτές τις πιθανότητες, γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αυστηροποίησης του πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων, η κυρία Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί κινήσεις που θα παρακάμπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.

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«Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο έτσι απλά. Πρέπει να υπάρξει νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να ακουστούν οι προτάσεις. Δεν θέλω να γίνουμε σαν αυτούς. Θέλω να λειτουργήσει το κράτος δικαίου και η δημοκρατία μας», υπογράμμισε.

Επίσης, επισήμανε ότι απαιτείται μεγαλύτερη αυστηρότητα απέναντι σε τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες ενεργούν αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

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«Αν εκείνη τη στιγμή που ήρθαν να γράψουν στο σπίτι μου ήταν κάποιος μέσα και άνοιγε την πόρτα, θα μπορούσε να είχε συμβεί ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα. Αυτοί αποδέχονται αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό σημαίνει πρόθεση. Έχουν την πρόθεση να φτάσουν μέχρι τη δολοφονία. Αν τους “κάτσει”, έχει καλώς. Αν δεν τους “κάτσει”, δεν πειράζει», κατέληξε.

Μαρινάκης για τα συνθήματα κατά της Βολουδάκη: «Επίθεση κατά της Δημοκρατίας»



Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και επίθεση κατά της Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη και της οικογένειάς της.

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Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι τα συνθήματα «Θάνατος στη ΝΔ» και «Γκαζάκια στα σπίτια σας» δεν συνιστούν πράξη διαμαρτυρίας, αλλά οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ωμή επίθεση κατά της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η στοχοποίηση ανθρώπων και των οικογενειών τους, οι απειλές βίας και η καλλιέργεια του μίσους δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την καθολική καταδίκη τους.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη ότι είναι αδιανόητο να επιχειρείται η εργαλειοποίηση μιας δολοφονικής επίθεσης με σκοπό να καλλιεργηθεί νέο μίσος και να διατυπωθούν απειλές κατά ανθρώπινων ζωών. Όπως ανέφερε, όσοι ανέχονται ή σιωπούν απέναντι σε τέτοιες πρακτικές αναλαμβάνουν μεγάλη πολιτική και ηθική ευθύνη.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους και ότι όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις απόψεις τους μέσω του φόβου και της βίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους.

Τέλος, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρμόδιες αρχές ότι θα εντοπίσουν και θα οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους της επίθεσης, ενώ υπογράμμισε ότι η πολιτική αντιπαράθεση αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας, σε αντίθεση με τη στοχοποίηση ανθρώπων λόγω της πολιτικής τους ταυτότητας.