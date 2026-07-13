Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις – Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα ψώνια τους σε οικονομικότερες τιμές, έως τις 31 Αυγούστου.

Ωστόσο, οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου παραμένουν φέτος σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών έχει αλλάξει ριζικά, στρεφόμενη σε στοχευμένες και προγραμματισμένες αγορές αντί για παρορμητικές επιλογές.

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Παράλληλα, τα καταστήματα θα μείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 έως τις 18:00, χωρίς να είναι υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις να ανοίξουν.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Αξίζει να σημειωθεί πως οι καταναλωτές δεν πρέπει να βασίζονται μόνο στο ποσοστό έκπτωσης, αλλά να ελέγχουν την τελική τιμή ενός προϊόντος.

Μία από τις πρακτικές που χρειάζεται προσοχή είναι η τεχνητή αύξηση τιμών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζεται μεγαλύτερη μείωση. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση τιμών πριν από την αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την πολιτική αλλαγών και επιστροφών πριν ολοκληρωθεί η αγορά.

Για ελαττωματικά προϊόντα, ο καταναλωτής προστατεύεται από τη νομοθεσία και μπορεί να ζητήσει τις προβλεπόμενες λύσεις, όπως επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων, ανάλογα με την περίπτωση.

Οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει ώθηση στην κατανάλωση.

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Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.

Με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περιόδου, η Ελληνική Συνομοσποδία Εμπόρου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

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Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας εφαρμόζεται η έκπτωση. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή πριν από τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

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