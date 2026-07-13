Καταγγελία οδηγού ταξί στο DEBATER: “Oδηγός λεωφορείου με χτύπησε εσκεμμένα επειδή τον προσπέρασα” (βίντεο)

Σοβαρές καταγγελίες για επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά φέρνει στη δημοσιότητα οδηγός ταξί, ο οποίος υποστηρίζει ότι οδηγός λεωφορείου τον εμβόλισε εσκεμμένα έπειτα από μεταξύ τους ένταση στον δρόμο. Το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει καταγραφεί από την κάμερα (dashcam) του οχήματός του.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία του στο DEBATER, το συμβάν σημειώθηκε την Παρασκευή, περίπου στις 10:15 το πρωί, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κώμου, απέναντι από τη Λέσχη Αξιωματικών.

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Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, κινούνταν στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ στη δεξιά λωρίδα βρισκόταν ένα αρθρωτό λεωφορείο. Φτάνοντας στη διασταύρωση με την οδό Ηροδότου, υποστηρίζει ότι, παρά το πράσινο φανάρι, επέλεξε να μην προχωρήσει ώστε να μη μπλοκάρει τη διασταύρωση, καθώς αμέσως μετά υπήρχαν έργα και ακινητοποιημένα οχήματα.

Όπως ισχυρίζεται, η απόφασή του αυτή προκάλεσε την αντίδραση του οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος άρχισε να κορνάρει επίμονα. Μόλις αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και ξεκίνησε εκ νέου, ο οδηγός ταξί υποστηρίζει ότι το λεωφορείο κινήθηκε απότομα προς τα αριστερά, επιταχύνοντας και χτυπώντας το όχημά του.

«Με παρέσυρε για αρκετά μέτρα, αλλάζοντας βίαια την πορεία του ταξί, ενώ το λεωφορείο κατέληξε πάνω στους κώνους των έργων», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο σημείο ούτε οι επιβάτες του λεωφορείου.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις μέχρι αργά το βράδυ, γεγονός που -όπως υποστηρίζει- καθυστέρησε την υποβολή μήνυσης.

Παράλληλα, καταγγέλλει πως μετά το περιστατικό ο οδηγός του λεωφορείου κατέβηκε από το όχημα γελώντας και ειρωνευόμενος την κατάσταση. Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, όταν τον ενημέρωσε ότι θα κινηθεί νομικά, εκείνος φέρεται να του απάντησε: «Κάνε την και θα γελάσουμε, θα περάσουμε ωραία».

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Ο οδηγός ταξί υποστηρίζει επίσης ότι το βίντεο από την κάμερα του οχήματός του αποτυπώνει όσα συνέβησαν και εκφράζει την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει τα στοιχεία της υπόθεσης.

Το DEBATER δημοσιεύει την καταγγελία, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού και οι ευθύνες των εμπλεκομένων αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές.