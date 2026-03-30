Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 94-101: Έβαψε «ερυθρόλευκο» το επεισοδιακό ντέρμπι στο T-Center

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 101-94 του Παναθηναϊκού AKTOR στο T-Center για την 23η αγωνιστική της Basket League σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, με δυο αποβολές και αρκετή ένταση.

Συγκεκριμένα, ο αγώνας στιγματίστηκε από την διπλή αποβολή των Ναν και Ντόρσεϊ μετά από επεισόδιο που είχαν στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ντόρσεϊ έκανε ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 18 πόντους, δίνοντας από πολύ νωρίς ισχυρό προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», ενώ καθοριστικοί ήταν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης (12π.) και Ντόντα Χολ (13π.).

Για τον Παναθηναϊκό που μείωσε στους 4 πόντους λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, αλλά δεν είχε… συνέχεια στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ναν πρόλαβε να καταγράψει 17 πόντους, ενώ 19 πόντους μέτρησε ο Τσέντι Όσμαν και 18 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Όσμαν 19 (3/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Σλούκας 15 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ναν 17 (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5 λάθη), Λεσόρ 10 (3/7 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Σορτς 18 (7/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 4 ασίστ), Τολιόπουλος, Φαρίντ 4, Μήτογλου 11 (4/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Βεζένκοβ 9 (2/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/6 βολές), Παπανικολάου 8 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 18 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 λάθη), Μιλουτίνοβ, Γουορντ 5 (1), Λαρεντζάκης 12 (1/2 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ), Μόρις 6 (2/3 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πίτερς 11 (2/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Χολ 13 (5/5 δίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ), Τζόουνς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)