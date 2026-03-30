Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Μεγάλη ένταση στο T-Center με αποβολή Ναν και Ντόρσεϊ – Καταγγελίες από τους «ερυθρόλευκους»

Ξέφυγε η κατάσταση στο T-Center στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό για την Basket League.

Συγκεκριμένα, Κέντρικ Ναν και Τάιλερ Ντόρσεϊ λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια με τον Ματίας Λεσόρ να μπαίνει και αυτός στη μέση. Ευτυχώς επενέβησαν οι ψυχραιμότεροι και το παιχνίδι συνεχίστηκε, με τους δυο παίκτες να αποβάλλονται από τους διαιτητές.

Στη συγκεκριμένη φάση πάντως και την ένταση που προκλήθηκε σκίστηκε η φανέλα του Τάιλερ Ντόρσεϊ από τράβηγμα του Ματίας Λεσόρ, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ αποδοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των ελευθέρων βολών, με τον ίδιο να χειροκροτάει ειρωνικά τους οπαδούς.

«Ο Ντόρσει δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβληθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά» ανέφερε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ για να προσθέσει:

«Εμετικά συνθήματα εναντίον των Βεζένκοφ, Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα. Να δούμε πόσα έχουν γραφτεί στο φύλλο αγώνος. Στο τέλος του ημιχρόνου ο κόουτς Μπαρτζωκας πήγε να μιλήσει στους διαιτητές και άνθρωπος που τους συνοδεύει του είπε : «Φύγε από δω ρε μ@@κα». Οπαδοί από τα court μπαίνουν στο παρκέ και παρά το γεγονός ότι ζητάμε να αποχωρήσουν δεν έχει βγει κανένας».