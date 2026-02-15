Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου: Με κατεβασμένο το κεφάλι για τα αποδυτήρια ο Αταμάν (Βίντεο)

Πολύ άσχημο είναι το κλίμα στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR μετά την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου εντός έδρας για την Basket League.

Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης υπό τις αποδοκιμασίες των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR που βρέθηκαν στο Telecom Center Athens ο τεχνικός του συλλόγου Εργκίν Αταμάν έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι για τα αποδυτήρια δείχνοντας να μην μπορεί να πιστέψει ότι η ομάδα του ηττήθηκε από τους Ροδίτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ροδίτες έφυγαν για πρώτη φορά νικητές από την έδρα των «πρασίνων», σπάζοντας το σερί 25 νικών που είχε το «τριφύλλι» απέναντί τους ως γηπεδούχος.