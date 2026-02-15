Παναθηναϊκός AKTOR – Κολοσσός Ρόδου 97-102: Τρομερή έκπληξη από τους «θαλασσί» – Άλωσαν το Telekom Center Athens

Την τεράστια έκπληξη έκανε ο Κολοσσός Ρόδου που επικράτησε 102-97 του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom Center Athens.

Έχοντας έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων ο Κολοσσός Ρόδου βγάζοντας ψυχή σόκαρε τους «πράσινους» φέρνοντας του περισσότερη γκρίνια κάτι το οποίο φάνηκε και από τις αποδοκιμασίες των φίλων του Παναθηναϊκού AKTOR μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι Μακ (19π.), Νίκολς (17π.), Γκαλβανίνι (16π.), Κένεντι (14π.), Ράντλ (12π.) και Άκιν (10π) ήταν οι ηγέτες για τον Κολοσσό Ρόδου, ενώ για τον Παναθηναϊκό AKTOR οι Όσμαν με 19 πόντους και Ναν με 15 πόντους δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα.