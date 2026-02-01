Παναγιώτης Κρέτσης: Διπλή τραγωδία για την οικογένεια του μπασκετμπολίστα – Ο αδερφός του σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2022

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη Στυλίδα και ολόκληρη τη Φθιώτιδα από τον αιφνίδιο θάνατο του Παναγιώτη Κρέτση, ενός νέου ανθρώπου και ενεργού αθλητή, ο οποίος κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ.

Ο Παναγιώτης Κρέτσης, γεννημένος και μεγαλωμένος στη Στυλίδα, είχε στραφεί από μικρή ηλικία στον αθλητισμό, με το μπάσκετ να αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη. Τελευταίος σταθμός της αθλητικής του πορείας ήταν η ομάδα του Ρουφ, καθώς τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα.

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με ήθος, καλοσύνη και θετική παρουσία, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο αδερφός του σκοτώθηκε σε τροχαίο

Η τραγωδία αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις για την οικογένειά του, η οποία μέσα σε διάστημα περίπου τρεισήμισι ετών βιώνει για δεύτερη φορά ένα βαρύ πλήγμα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τον Ιούνιο του 2022 ο αδελφός του Παναγιώτη Κρέτση είχε χάσει τη ζωή του σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη διασταύρωση της βιομηχανικής ζώνης, όταν νταλίκα επιχείρησε να εξέλθει στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας. Το όχημα του άτυχου άνδρα, που κινούνταν προς τη Λαμία, συγκρούστηκε σφοδρά με το βαρύ όχημα, με τραγική κατάληξη.

Η κηδεία του Παναγιώτη Κρέτση δεν έχει ακόμη οριστεί, καθώς προηγείται η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Το αντίο του Δημάρχου Στυλίδας

Τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση εξέφρασε με δημόσια ανάρτησή του και ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα. Έφυγε μόλις στα 33 του χρόνια, την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους, στους συμπαίκτες του και σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Καλό ταξίδι, Παναγιώτη».