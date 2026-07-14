Stoiximan Superleague: Εκ νέου αδιέξοδο στις εκλογές για την προεδρία – Νέο ΔΣ στις 15 Ιουλίου

Νέα ισοπαλία (7-7) έφερε η εκ νέου ψηφοφορία της Stoiximan Superleague για την προεδρία ανάμεσα σε Μαρινάκη και Αλαφούζο που φέρνει νέα καθυστέρηση ενόψει της νέας σεζόν του πρωταθλήματος.

Η κ. Κάτια Κοξένογλου θα παραμείνει με εξουσίες προέδρου μέχρι και τη 15η του Ιουλίου οπότε και θα λάβουν χώρα ξανά νέες αρχιαιρεσίες για την εκλογή προέδρου. Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε επίσημα και η Stoiximan Superleague με διπλή ανακοίνωσή της γνωστοποιώντας πως οι αρχιαιρεσίες θα λάβουν χώρα στις 15:30 ώρα το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7).

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Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου.

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026, στις 15:30, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1/ Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ.

2/ Διάφορα.