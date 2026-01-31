Τραγωδία σε αγώνα μπάσκετ: Κατέρρευσε ο Παναγιώτης Κρέτσης την ώρα της αναμέτρησης

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ της Δ’ ΕΣΚΑ, καθώς ακόμη ένας αθλητής έχασε τη ζωή του την ώρα της αναμέτρησης.

Ο Παναγιώτης Κρέτσης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ., σκορπίζοντας σοκ σε συμπαίκτες, αντιπάλους και θεατές.

Παρά τις άμεσες προσπάθειες ανάνηψης, ο άτυχος μπασκετμπολίστας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Για τον αιφνίδιο θάνατο του αθλητή εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις τόσο η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (ΕΣΚΑ) όσο και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΣΚΑ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ., τονίζοντας πως πρόκειται για μια απώλεια που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στη μπασκετική κοινότητα της Αττικής. Παράλληλα, αποφασίστηκε η τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους αγώνες της Ένωσης έως και τις 6/2, η αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο, καθώς και η εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΚΑ στην εξόδιο ακολουθία.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την έκφραση ειλικρινών συλλυπητηρίων προς την οικογένεια, τους οικείους, τους προπονητές και τους συμπαίκτες του αθλητή, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση θα σταθεί δίπλα τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ενώ αποχαιρετά τον Παναγιώτη με τη φράση: «Καλό ταξίδι Παναγιώτη».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκφράζουν τη βαθιά οδύνη τους για την τραγική απώλεια του αθλητή, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας Ρουφ 80. Όπως σημειώνεται, ένας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποτροπής του μοιραίου να μην αποδίδουν, ενώ οι σκέψεις όλων βρίσκονται στους οικείους του, στους ανθρώπους της ομάδας του αλλά και στους αντιπάλους που έγιναν μάρτυρες του τραγικού συμβάντος.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ κλείνει με την έκφραση θερμών συλλυπητηρίων και το ύστατο «Καλό ταξίδι» στον Παναγιώτη.