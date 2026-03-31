Ουγγαρία – Ελλάδα: Φιλικό νούμερο 2 για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς στην Βουδαπέστη

Η εθνική ομάδα ταξιδεύει στην Βουδαπέστη για το δεύτερο φιλικό «τεστ» κόντρα στην Ουγγαρία (20:00, Alpha TV), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με αυτη με την Παραγουάη.

Η Ελλάδα δεν έκανε το καλύτερο ξεκίνημα με τηνΠαραγουάη στις 27/03 γνωρίζοντας την ήττα με 0-1, κόντρα σε μία ομάδα που ήταν συμπαγής στην άμυνα και επικίνδυνη στην αντεπίθεση. Η ομάδα του Μάρκο Ρόσι είναι ένα ακόμη πιο δυνατό τεστ για την «γαλανόλευκη» μιας και πάντοτε της δημιουργούσε «πονοκέφαλο».

Έχουν βρεθεί αντιμέτωπει αρκετές φορές, με τις τελευταιές 5 να είναι μοιρασμένες σε 2 νίκες, 2 ήττες και μία ισοπαλία.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας και Ζαφείρης δεν θα είναι διαθέσιμοι όπως όλα δείχνουν λόγω ίωσης, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάργκα της ΑΕΚ θα είναι απών από πλευράς Ούγγρων λόγω τραυματισμού.

Η αποστολή της Ελλάδας

Τερματοφύλακες: Βλαχοδήμος (Σεβίλλη), Μανδάς (Μπόρνμουθ), Τζολάκης (Ολυμπιακός), Τσιφτσής (ΠΑΟΚ)

Αμυντικοί: Χατζηδιάκος (Κοπεγχάγη), Ρέτσος (Ολυμπιακός), Κουλιεράκης (Βόλφσμπουργκ), Ρότα (ΑΕΚ), Βαγιαννίδης (Σπόρτινγκ), Γιαννούλης (Άουγκσμπουργκ), Τσιμίκας (Ρόμα)

Μέσοι: Ζαφείρης (ΠΑΟΚ), Κουρμπέλης (Αλ Καλίτζ), Μουζακίτης (Ολυμπιακός), Μασούρας (Αλ Καλίτζ), Τριάντης (Μινεσότα Γιουνάιτεντ), Κωνσταντέλιας (ΠΑΟΚ), Καρέτσας (Γκενκ), Μπακασέτας (Παναθηναϊκός).

Επιθετικοί: Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ), Παυλίδης (Μπενφίκα), Τετέι (Παναθηναϊκός), Δουβίκας (Κόμο)

Η αποστολή της Ουγγαρίας

Τερματοφύλακες: Π. Σαππάνος (Ακαδημία Πούσκας), Μ. Τοθ (Μπλάκμπερν Ρόβερς), Α. Γιακομπισβίλι (Ανδόρρα)

Αμυντικοί: Μ. Μπόλα (Ραπίντ Βιέννης), Μ. Τσίνγκερ (Γκιόρ ΕΤΟ), Μ. Ντάρνταϊ (Χέρτα Βερολίνου), Μ. Κέρκεζ (Λίβερπουλ), Ζ. Νάγκι (Ακαδημία Πούσκας), Β. Όρμπαν (Λειψία), Α. Οσβάτ (Φερεντσβάρος)

Μέσοι: Π. Μπαράτ (Σίγκμα Ολομουτς), Α. Σάφερ (Ουνιόν Βερολίνου), Ν. Σόμποσλαϊ (Λίβερπουλ), Τ. Σουτς (Ντέμπρετσεν), Α. Τοθ (Μπόρνμουθ), Μ. Βίταλις (Γκιόρ ΕΤΟ)

Επιθετικοί: Ν. Μπάρανι (Ντέμπρετσεν), Ν. Λούκατς (Ακαδημία Πούσκας), Ν. Ρέντζιτς (Σάλτσμπουργκ), Ρ. Σάλαϊ (Γαλατασαράι), Σ. Σεν (Γκιόρ ΕΤΟ).