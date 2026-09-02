Παναθηναϊκός – Ουναΐ: Όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας – 11+3 εκατ. ευρώ και συμβόλαιο έως 3,6 εκατ.

Το πολυήμερο μεταγραφικό «θρίλερ» είχε αίσιο τέλος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βρήκε τη χρυσή τομή με την Τζιρόνα και φέρνει ξανά στην Αθήνα τον Αζεντίν Ουναΐ.

Η επιστροφή του Μαροκινού διεθνούς στους «πράσινους», έπειτα από 15 μήνες, προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του «τριφυλλιού». Πίσω από τη συμφωνία, ωστόσο, βρίσκεται ένα σύνθετο οικονομικό deal που μπορεί να φτάσει συνολικά τα 14 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 11+3 εκατ. ευρώ η μεταγραφή

Η τελική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα προβλέπει την καταβολή 11 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό, με τους «πράσινους» να αποκτούν σε πρώτη φάση το 70% των δικαιωμάτων του Ουναΐ.

Το ποσό θα δοθεί στην ισπανική ομάδα σε δύο δόσεις:

Η πρώτη θα καταβληθεί άμεσα

Η δεύτερη μέσα στο 2027

Με αυτή τη δομή, η οικονομική επιβάρυνση κατανέμεται σε δύο διαφορετικά ημερολογιακά έτη, στοιχείο που διευκολύνει τον Παναθηναϊκό ως προς τους περιορισμούς του Cost Control.

Πώς θα φτάσει ο Παναθηναϊκός στο 100%

Η συμφωνία δεν σταματά στην αρχική αγορά του 70%. Ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα να αποκτά σταδιακά και το υπόλοιπο ποσοστό των δικαιωμάτων του παίκτη.

Συγκεκριμένα, κάθε καλοκαίρι θα καταβάλλει ένα εκατ. ευρώ για την αγορά επιπλέον ποσοστού 10%.

Με αυτόν τον μηχανισμό:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά θα αποκτήσει το 70%

Το καλοκαίρι του 2027 θα μπορεί να φτάσει στο 80%

Το καλοκαίρι του 2028 στο 90%

Το καλοκαίρι του 2029 στο 100%

Εφόσον ενεργοποιηθούν όλα τα συγκεκριμένα στάδια της συμφωνίας, το συνολικό τίμημα προς την Τζιρόνα θα ανέλθει στα 14 εκατ. ευρώ.

Τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές έως 3,6 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερα υψηλές θα είναι και οι αποδοχές του Μαροκινού μέσου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ουναΐ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο, με τις σταθερές ετήσιες απολαβές του να προσεγγίζουν τα τρία εκατ. ευρώ.

Στη συμφωνία θα περιλαμβάνονται και μπόνους επίτευξης στόχων, τα οποία θα μπορούν να ανεβάζουν τις συνολικές αποδοχές του έως τα 3,6 εκατ. ευρώ ανά σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές συμφωνίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, η οποία αποτυπώνει την επιθυμία της διοίκησης να επαναφέρει στο ΟΑΚΑ έναν παίκτη που είχε ξεχωρίσει με την πράσινη φανέλα.

Η επιστροφή που ήθελαν και οι δύο πλευρές

Ο Ουναΐ είχε καταστήσει σαφή την επιθυμία του να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε για την απόκτησή του και από άλλες ομάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «πράσινοι» παρέμειναν στις διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα και αναζήτησαν τη φόρμουλα που θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της μεταγραφής χωρίς να διαταραχθεί ο οικονομικός σχεδιασμός τους.

Η συμφωνία για τη σταδιακή απόκτηση των δικαιωμάτων του αποτέλεσε τελικά το κλειδί για την επιστροφή του Μαροκινού, ο οποίος προορίζεται να αναλάβει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού.