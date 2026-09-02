ΑΕΛ Novibet – Ολυμπιακός 0-4: «Ερυθρόλευκος» περίπατος στη Λάρισα με λάμψη των νέων

Με εντυπωσιακό τρόπο άρχισε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 4-0 της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα.

Παρά τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν σοβαρό και αποτελεσματικό πρόσωπο, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους.

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Άνοιξε τον δρόμο ο Γκονζάλες

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο 34ο λεπτό, έπειτα από δημιουργία του Κώστα Φορτούνη, σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι την ανάπαυλα και στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Λάμψη Σα και εξαιρετικός Φίλης

Ο Γκουστάβο Σα συνέχισε την πολύ καλή εμφάνιση των Πειραιωτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αύξηση του δείκτη του σκορ.

Ένα από τα πρόσωπα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν και ο νεαρός Φίλης, ο οποίος αξιοποίησε την ευκαιρία που του δόθηκε και αποτέλεσε μία από τις πιο ευχάριστες παρουσίες του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός παρέμεινε επιθετικός μέχρι το τέλος, έφτασε συνολικά στα τέσσερα τέρματα και ολοκλήρωσε με εμφατικό τρόπο την πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

Ευκαιρίες στους νέους από τον Μεντιλίμπαρ

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ξεκουράσει αρκετούς βασικούς και να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές με λιγότερες εμφανίσεις, καθώς και σε νεαρά πρόσωπα του ρόστερ.

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Η εικόνα της ομάδας τον δικαίωσε, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» συνδύασαν την άνετη επικράτηση με θετικά μηνύματα από παίκτες που διεκδικούν μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια της σεζόν.

Με το τελικό 0-4, ο Ολυμπιακός πήρε τους πρώτους βαθμούς του στη League Phase και επιβεβαίωσε από την πρεμιέρα ότι αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου.