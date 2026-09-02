Στα κατειλημμένα Προσφυγικά επέστρεψε ο Αριστοτέλης Χαντζής μετά από 73 ημέρες νοσηλείας

Στα κατειλημμένα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης ο Αριστοτέλης Χαντζής, μετά την ολοκλήρωση της πολύμηνης νοσηλείας του στον «Ευαγγελισμό».

Ο Χαντζής έλαβε εξιτήριο έπειτα από συνολικά 73 ημέρες νοσηλείας, από τις οποίες τις 58 παρέμεινε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποίησε η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών.

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Κατά την άφιξή του συγκεντρωμένοι τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, αγκαλιές και συνθήματα, όπως καταγράφεται στο φωτογραφικό υλικό της Eurokinissi.

Απεργία πείνας επί 140 ημέρες

Ο Αριστοτέλης Χαντζής είχε ξεκινήσει απεργία πείνας στις 5 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την ακύρωση της σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής για την ανάπλαση των Προσφυγικών και την παραμονή των σημερινών κατοίκων στα κτίρια.

Παρέμεινε σε απεργία πείνας επί 140 ημέρες, μέχρι τις 24 Ιουνίου. Για τα ίδια αιτήματα είχε προχωρήσει σε απεργία πείνας επί 55 ημέρες και η Suzon Doppagne.

Η κινητοποίηση τερματίστηκε μετά την έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ζητούσε την αναζήτηση συναινετικής λύσης και την αναστολή υλοποίησης της σχετικής σύμβασης.

Η Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών χαρακτήρισε την εξέλιξη «νίκη», διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις της για την παραμονή στον χώρο.

Η πολύμηνη μάχη στο νοσοκομείο

Η υγεία του Αριστοτέλη Χαντζή είχε επιβαρυνθεί σοβαρά μετά την παρατεταμένη αποχή από την τροφή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία και διασωλήνωση.

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Στα τέλη Ιουνίου μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», όπου παρέμεινε επί 58 ημέρες, πριν μετακινηθεί στην πνευμονολογική κλινική και ακολουθήσει η έξοδός του από το νοσοκομείο.

Η επιστροφή του πραγματοποιήθηκε υπό τα βλέμματα δεκάδων συγκεντρωμένων, οι οποίοι είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για οργανωμένη υποδοχή.

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Παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των Προσφυγικών

Πέρα από την ανθρώπινη διάσταση της επιστροφής του μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το σύνθετο ζήτημα των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Από τη μία πλευρά, η Περιφέρεια Αττικής προωθεί σχέδιο ανάπλασης των ιστορικών κτιρίων. Από την άλλη, η κοινότητα που έχει εγκατασταθεί στον χώρο αντιδρά και ζητεί να παραμείνουν σε αυτόν οι σημερινοί κάτοικοι.

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Το θέμα εξακολουθεί να προκαλεί πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις, καθώς αφορά ταυτόχρονα την αξιοποίηση και προστασία ενός ιστορικού συγκροτήματος, το ιδιοκτησιακό και θεσμικό πλαίσιο, αλλά και την τύχη των ανθρώπων που διαμένουν σήμερα εκεί.

Δείτε τις φωτογραφίες

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑ 140 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ. ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑ 140 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ. ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑ 140 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ. ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑ 140 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ. ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΠΕΡΓΟ ΠΕΙΝΑΣ ΓΙΑ 140 ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΝΤΖΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ. ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)