Ουναΐ: Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Τζιρόνα – Η νέα εξέλιξη

Μία ακόμη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην επιστροφή του Μαροκινού μέσου.

Σύμφωνα με νεότερο δημοσίευμα του Foot Mercato, οι «πράσινοι» έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία με την Τζιρόνα για τη μεταγραφή του 26χρονου ποδοσφαιριστή.

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Η συγκεκριμένη πληροφορία έρχεται να ενισχύσει το προηγούμενο ρεπορτάζ του Africafoot, το οποίο παρουσίαζε τις επαφές ως ιδιαίτερα προχωρημένες και τον Παναθηναϊκό ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του.

Θέλει να ολοκληρώσει άμεσα τη μεταγραφή

Το γαλλικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός επιθυμεί να επιταχύνει τις διαδικασίες, ώστε να κλείσει άμεσα τη μεταγραφή και να προλάβει να δηλώσει τον Ουναΐ στην ευρωπαϊκή λίστα της UEFA.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι «πράσινοι» έχουν προσφέρει στον Μαροκινό μέσο αποδοχές που, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα τον καταστήσουν τον υψηλότερα αμειβόμενο ποδοσφαιριστή του ρόστερ.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό ή την Τζιρόνα, ενώ δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι οικονομικοί όροι και η διάρκεια της συμφωνίας.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τη μάχη για τον Ουναΐ

Για τον διεθνή Μαροκινό είχε ενδιαφερθεί έντονα και ο Άγιαξ, με τον Ουναΐ να καθυστερεί να απαντήσει στην πρόταση του ολλανδικού συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε τελικά να αποκτήσει το προβάδισμα, αξιοποιώντας και την επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει πολύ καλά.

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Ο Ουναΐ είχε αγωνιστεί στο «τριφύλλι» ως δανεικός από τη Μαρσέιγ τη σεζόν 2024-2025, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και αναδεικνυόμενος κορυφαίος παίκτης της ομάδας.

Χαρακτηριστική ήταν η εμφάνισή του στη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Από τις προχωρημένες επαφές στην προφορική συμφωνία

Νωρίτερα, το DEBATER είχε γράψει ότι ο Ουναΐ βρισκόταν «μια ανάσα» από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι απέμεναν οι ιατρικές εξετάσεις.

Το νέο δημοσίευμα ανεβάζει πλέον την υπόθεση ένα βήμα παραπάνω, κάνοντας λόγο για προφορική συμφωνία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Τζιρόνα.

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Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές, προκειμένου η επιστροφή του Ουναΐ στην Αθήνα να αποκτήσει επίσημη μορφή.