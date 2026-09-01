Παναθηναϊκός: «Μια ανάσα από την επιστροφή ο Ουναΐ» – Τι απομένει για τη μεταγραφή

Πολύ κοντά στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό φέρεται να βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα από την Αφρική.

Η ιστοσελίδα Africafoot, επικαλούμενη δικές της πληροφορίες, υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες ώρες.

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Screenshot / africafoot.com

Ο διεθνής Μαροκινός μέσος ανήκει στην Τζιρόνα, ωστόσο το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αθήνα και στο «τριφύλλι» εμφανίζεται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.

Το βήμα που απομένει

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το τελευταίο βήμα πριν από την ολοκλήρωση της μετακίνησης είναι οι ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Ουναΐ αναμένεται να φορέσει ξανά την πράσινη φανέλα, επιστρέφοντας σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει πολύ καλά από την προηγούμενη θητεία του.

Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό ή την Τζιρόνα. Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές οι οικονομικές λεπτομέρειες ούτε η μορφή της συμφωνίας.

Το αφρικανικό δημοσίευμα κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές, χωρίς να παρουσιάζει επίσημη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες και την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Ξεπέρασε Άγιαξ και Αϊντχόφεν

Για την απόκτηση του Ουναΐ είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και ομάδες από την Ολλανδία, με τον Άγιαξ και την Αϊντχόφεν να εμφανίζονται μεταξύ των υποψήφιων προορισμών του.

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Ο Παναθηναϊκός φέρεται, ωστόσο, να κινήθηκε αποφασιστικά και να κατέθεσε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό οικονομικό πακέτο, αποκτώντας προβάδισμα στην υπόθεση.

Η αποχώρηση του Άγιαξ από τη διεκδίκηση και η επιλογή του ολλανδικού συλλόγου να στραφεί σε άλλη μεταγραφική λύση φαίνεται να περιόρισαν ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό για τον Μαροκινό.

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Η επιθυμία του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του

Οι «πράσινοι» είχαν δείξει από νωρίς την επιθυμία τους να φέρουν ξανά στην Αθήνα τον Ουναΐ, ο οποίος είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις κατά την προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα.

Ο Μαροκινός είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό ως δανεικός από τη Μαρσέιγ την περίοδο 2024-2025 και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού».

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Μάλιστα, είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού για εκείνη τη σεζόν, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

Χαρακτηριστική ήταν η εμφάνισή του στη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

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Τι μπορεί να προσφέρει ο Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως κεντρικός μέσος όσο και σε πιο προωθημένο ρόλο. Ξεχωρίζει για την τεχνική του κατάρτιση, την ικανότητά του να μεταφέρει την μπάλα και να δημιουργεί ρήγματα απέναντι σε οργανωμένες άμυνες.

Η γνώση του ελληνικού πρωταθλήματος και του περιβάλλοντος του Παναθηναϊκού αποτελεί επιπλέον πλεονέκτημα, καθώς δεν θα χρειαστεί μεγάλο διάστημα προσαρμογής.

Ο 26χρονος είχε πραγματοποιήσει και ένα εξαιρετικό Μουντιάλ 2026 με το Μαρόκο, σημειώνοντας δύο γκολ στη νίκη με 3-0 απέναντι στον Καναδά.

Οι επόμενες ώρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς θα φανεί εάν οι προχωρημένες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε οριστική συμφωνία και επίσημη επιστροφή του Ουναΐ στον Παναθηναϊκό.