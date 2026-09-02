Πανσερραϊκός – Ατρόμητος 0-1: «Απόδραση» από τις Σέρρες με χρυσό Τσιλούλη

Με τον Σωτήρη Τσιλούλη να δίνει τη λύση στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ατρόμητος επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο αγώνας κινήθηκε σε χαμηλό τέμπο, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες. Οι Περιστεριώτες, ωστόσο, εκμεταλλεύτηκαν το λάθος των γηπεδούχων στο 80′ και έφυγαν με το πολύτιμο «διπλό».

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Μοιρασμένο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο

Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά και απείλησε στο 9′, όταν ο Νούνιες τροφοδότησε τον Τσαντίλα, αλλά ο τελευταίος δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σωστά τη φάση από πλεονεκτική θέση.

Η απάντηση του Πανσερραϊκού ήρθε τρία λεπτά αργότερα. Ο Πασάς έπιασε το σουτ στην κίνηση, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω από την εστία.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και πήραν την πρωτοβουλία, χωρίς όμως να βρουν το γκολ. Στο 31′ η προσπάθεια του Μασκανάκη σταμάτησε σε σώμα αμυντικού, ενώ στο 44′ ο Βερνάρδος βρήκε χώρο μέσα στην περιοχή, αλλά ο Ντιένγκ μπλόκαρε.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Νούνιες απείλησε με κεφαλιά, η οποία άλλαξε πορεία και κατέληξε σε κόρνερ.

«Χρυσή» αλλαγή ο Τσιλούλης

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε ιδιαίτερα μετά την ανάπαυλα. Ο Πανσερραϊκός είχε την πρώτη αξιόλογη στιγμή στο 48′, με τον Αδάμ να σουτάρει έπειτα από ενέργεια του Τεϊσέιρα, χωρίς να βρει στόχο.

Ο Ατρόμητος άρχισε να ανεβάζει στροφές όσο περνούσε η ώρα. Στο 63′ ο Τζοβάρας δημιούργησε τις προϋποθέσεις και έβγαλε τη σέντρα, αλλά ο Τσιλούλης δεν μπόρεσε να εκτελέσει όπως θα ήθελε.

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Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων, ο οποίος είχε περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 61′, πήρε τελικά το αίμα του πίσω στο 80ό λεπτό.

Ο Κώτσης επιχείρησε τη βαθιά μπαλιά, ο Ηλιάδης υπολόγισε λανθασμένα τη φάση και ο Τσιλούλης βγήκε απέναντι από τον Σακαλίδη. Με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1.

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Κράτησε μέχρι το τέλος ο Ατρόμητος

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει την ευκαιρία που θα του έδινε την ισοφάριση.

Η τελευταία επικίνδυνη στιγμή των γηπεδούχων καταγράφηκε στις καθυστερήσεις, όταν η σέντρα-σουτ του Αρμουγκό πέρασε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Ντιένγκ.

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Ο Ατρόμητος διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και μπήκε με το δεξί στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι συνθέσεις

Πανσερραϊκός: Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Τάχατος, Μορέιρα, Στάικος, Ρουμιάντσεφ (71′ Οικονόμου), Τσέλιος (84′ Αρμουγκό), Βερνάρδος (71′ Μωυσίδης), Μασκανάκης (46′ Τεϊσέιρα), Πασάς (46′ Αδάμ).

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Ατρόμητος: Ντιένγκ, Λύρατζης, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον (61′ Τσακμάκης), Παπαδόπουλος, Κώτσης (84′ Αμπαρτζίδης), Μουτουσαμί, Νούνιες (84′ Καραμάνος), Τσαντίλας (61′ Τσιλούλης), Πνευμονίδης (69′ Μπάτος), Τζοβάρας.