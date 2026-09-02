ΕΛ.Α.Σ. κατά κυβέρνησης για τα 13 δισ.: «Ο λογαριασμός βγαίνει – Η κυβερνητική αριθμητική όχι»

Στην αντεπίθεση πέρασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), απαντώντας στην κυβέρνηση για την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη.

Με κεντρική φράση «ο λογαριασμός βγαίνει – η κυβερνητική αριθμητική όχι», το κόμμα αμφισβητεί τον κυβερνητικό υπολογισμό περί κόστους 13 δισ. ευρώ και κάνει λόγο για «μπακάλικη αριθμητική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κοστολόγησαν το πρόγραμμα πριν ολοκληρωθεί η ομιλία»

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση προχώρησε στην κοστολόγηση των μέτρων πριν ακόμη ολοκληρωθεί η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ποσό των 13 δισ. ευρώ είναι μικρότερο από την εκτίμηση που είχε διατυπώσει δύο μήνες νωρίτερα ο Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος –όπως αναφέρει– είχε ανεβάσει στα 18 δισ. ευρώ το κόστος ενός μόνο μέρους των ίδιων μέτρων.

«Φαίνεται πως αυτοί που έχασαν τον λογαριασμό είναι οι συντάκτες της κυβερνητικής “άτυ-πης ενημέρωσης”», σχολιάζει δηκτικά.

Η ένσταση για το «ετήσιο κόστος»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική εκτίμηση συνυπολογίζει διαφορετικές κατηγορίες χρηματοδότησης σαν να επιβάρυναν όλες τον προϋπολογισμό μέσα σε ένα μόνο έτος.

Η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσθέτει:

Μόνιμες κρατικές δαπάνες

Επενδύσεις με ορίζοντα τετραετίας

Δάνεια

Ανακατανομές ήδη διαθέσιμων πόρων

Μέτρα τα οποία προβλέπεται να εφαρμοστούν σταδιακά

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, παρουσιάζει το συνολικό άθροισμα ως «ετήσιο κόστος», παρότι το πρόγραμμα αφορά ολόκληρη την τετραετία 2027–2030.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι απαντά για τις 50.000 κατοικίες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόταση για τη δημιουργία 50.000 προσιτών στεγαστικών επιλογών.

Κατά την ΕΛ.Α.Σ., η κυβέρνηση υπολόγισε το κόστος θεωρώντας ότι το Δημόσιο θα κατασκευάσει εξ ολοκλήρου και θα πληρώσει τοις μετρητοίς 50.000 καινούργια διαμερίσματα των 80 τετραγωνικών μέτρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόμμα αντιτείνει ότι το σχέδιο περιλαμβάνει διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης, όπως:

Αξιοποίηση κενών κατοικιών

Χρήση δημόσιων ακινήτων

Ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων

Συμπράξεις

Μόχλευση ιδιωτικών και ευρωπαϊκών κεφαλαίων

Οι πόροι που, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., υπολογίστηκαν λανθασμένα

Το κόμμα υποστηρίζει επίσης ότι πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Πράσινο Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το τέλος ανθεκτικότητας παρουσιάστηκαν ως πρόσθετες καταναλωτικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την ανακοίνωση, η κυβερνητική προσέγγιση δεν συνυπολογίζει τις ανακατανομές πόρων, τις συγχρηματοδοτήσεις, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και τη σταδιακή εκτέλεση των έργων.

Η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορεί ακόμη την κυβέρνηση ότι θεωρεί πως το σύνολο των παρεμβάσεων θα εφαρμοστεί πλήρως από την πρώτη ημέρα, ενώ αποσιωπά τα μόνιμα έσοδα και τα μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση των δαπανών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσκληση για ανεξάρτητη κοστολόγηση

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δηλώνει ότι αποδέχεται την πρόταση για ανεξάρτητη αξιολόγηση του οικονομικού της προγράμματος.

Ζητεί, μάλιστα, να εξεταστούν από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο τόσο οι δικές της εξαγγελίες όσο και εκείνες της κυβέρνησης, με:

Ενιαία μεθοδολογία

Δημοσιευμένες παραδοχές

Πλήρη οικονομικά στοιχεία

«Όχι με ανώνυμα σημειώματα και αυθαίρετους πολλαπλασιασμούς», τονίζει.

«Το πρόβλημα είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά»

Κλείνοντας, η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτηρίζει το πρόγραμμά της εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

«Η κυβέρνηση μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει φόβο. Εμείς παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο, χρηματοδοτημένο και συμβατό με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες», αναφέρει.

«Το πρόβλημά της δεν είναι ότι δεν βγαίνουν οι αριθμοί μας. Είναι ότι βγαίνει η πολιτική διαφορά ανάμεσα στις προτεραιότητές μας», καταλήγει η ανακοίνωση.