Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Πού θα δείτε τον τον τελευταίο εντός έδρας αγώνα των “ερυθρόλευκων” στη EuroLeague για το 2025
Η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης
Ο Ολυμπιακός καλείται να πάρει τα… πάνω του μετά την απογοητευτική ήττα απέναντι στη Βαλένθια κλείνοντας την διπλή βδομάδα της EuroLeague απέναντι στην ουραγό Βιλερμπάν.
Απόψε (19/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βιλερμπάν, με απόλυτο στόχο την 9η νίκη στη φετινή διοργάνωση, έπειτα από 17 αγωνιστικές.
Το τζάμπολ θα γίνει στις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.
