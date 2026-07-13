Χαλκιδική: Νεκρός 86χρονος λουόμενος

Τραγικό τέλος είχε το περιστατικό που σημειώθηκε στην παραλία Φλογητά του δήμου Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, όπου ένας 86χρονος άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του.

Στον ηλικιωμένο προσφέρθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών.

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Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών και του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.