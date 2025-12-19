Ολυμπιακός: Η έκπληξη της ΚΑΕ για το τελευταίο παιχνίδι του 2025 στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Βιλερμπάν στο ΣΕΦ και η διοίκηση της ομάδας ετοιμάζει εκπλήξεις για το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για το 2025 στην EuroLeague.

Οι “ερυθρόλευκοι” ΚΑΕ λοιπόν θα μοιράσει κόκκινους σκούφους σε όλο το γήπεδο ενόψει των ημερών που ακολουθούν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και η ομάδα του καλούνται να… συνέλθουν από την εντός έδρας ήττα της Τρίτης (16/12) από τη Βαλένθια (92-99) και να επιστρέψουν στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες το βράδυ της Παρασκευής (19/12).

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Απόψε το ΣΕΦ γίνεται ερυθρόλευκο!

Στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της EuroLeague για το 2025 κόντρα στην Βιλερμπάν, η Piraeus και η VISA κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στους φιλάθλους μας, μοιράζοντας κόκκινους σκούφους σε όλο το γήπεδο.

Σας περιμένουμε στο ΣΕΦ για να πάρουμε τη νίκη και να τη γιορτάσουμε με τον σωστό τρόπο!