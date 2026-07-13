Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα – Καταστράφηκε ολοσχερώς (Εικόνες & Βίντεο)

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα – Καταστράφηκε ολοσχερώς (Εικόνες & Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13.07) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Πέντε Πηγαδιών, στην Πάτρα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ένα γερανοφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να εμποδίσουν την επέκτασή της στα όμορα κτίρια.

Παρά την έγκαιρη επέμβαση, το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχαν ένοικοι εντός του ακινήτου, γεγονός που απέτρεψε τραυματισμούς ή τον εγκλωβισμό ατόμων.

Στην περιοχή κατέφθασαν επίσης περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε προληπτικά τις πρώτες βοήθειες σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που διαμένει σε παρακείμενο σπίτι.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος τελούν υπό διερεύνηση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Δείτε εικόνα από το σημείο

Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Εμπρησμός Marfin: «Ισχνά στοιχεία» στη δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους, λέει η υπεράσπιση – Πώς ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: «Ισχνά στοιχεία» στη δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους, λέει η υπεράσπιση – Πώς ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι

Σε «ισχνά στοιχεία» της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για την φονική πυρπόληση της Marfin, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας για τις απολογίες τους. Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Εμπρησμός Marfin: «Ισχνά στοιχεία» στη δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους, λέει η υπεράσπιση – Πώς ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: «Ισχνά στοιχεία» στη δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους, λέει η υπεράσπιση – Πώς ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι

Σε «ισχνά στοιχεία» της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για την φονική πυρπόληση της Marfin, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους, Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν, λίγες ώρες πριν οι εντολείς τους βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας για τις απολογίες τους. Οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, […]