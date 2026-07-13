Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα – Καταστράφηκε ολοσχερώς (Εικόνες & Βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13.07) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Πέντε Πηγαδιών, στην Πάτρα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα καθώς και ένα γερανοφόρο.

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Οι δυνάμεις κατάσβεσης έδωσαν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να εμποδίσουν την επέκτασή της στα όμορα κτίρια.

Παρά την έγκαιρη επέμβαση, το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς δεν υπήρχαν ένοικοι εντός του ακινήτου, γεγονός που απέτρεψε τραυματισμούς ή τον εγκλωβισμό ατόμων.

Στην περιοχή κατέφθασαν επίσης περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς και μοτοσικλετιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε προληπτικά τις πρώτες βοήθειες σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που διαμένει σε παρακείμενο σπίτι.

Τα ακριβή αίτια του συμβάντος τελούν υπό διερεύνηση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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