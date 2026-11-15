Άρης – Ολυμπιακός 100-78: Ο «Αυτοκράτορας» διέλυσε τους ερυθρόλευκους – Αποβλήθηκε ο Μπαρτζώκας

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες των τελευταίων ετών πανηγύρισε ο Άρης, ο οποίος μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε παράσταση για έναν ρόλο και επικράτησε με το εντυπωσιακό 100-78 στο κατάμεστο και «καυτό» Αλεξάνδρειο.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη κυριάρχησε σε άμυνα και επίθεση, έφτασε στην έκτη συνεχόμενη νίκη της στη Greek Basketball League και ανέβασε το ρεκόρ της στο 6-1. Παράλληλα, υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην πρώτη ήττα του στο φετινό πρωτάθλημα.

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Δύο εβδομάδες μετά τη μεγάλη νίκη με 101-91 απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Άρης έριξε στο καναβάτσο και τον δεύτερο «αιώνιο», επιβεβαιώνοντας ότι η εντυπωσιακή φετινή πορεία του δεν αποτελεί σύμπτωση.

Άρης – Ολυμπιακός: Η κιτρινόμαυρη υπεροχή σε αριθμούς

Οι Θεσσαλονικείς ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 22 ασίστ για μόλις 10 λάθη, ενώ πέντε παίκτες τους τελείωσαν το παιχνίδι με διψήφιο αριθμό πόντων.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ματ Μόργκαν, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς με 19 πόντους και τρία τρίποντα.

Διψήφιοι ήταν ακόμη οι:

Κεμ Μπιρτς με 14 πόντους

Ναζ Μήτρου-Λονγκ με 12 πόντους

Ε.Τζ. Λιντέλ με 12 πόντους

Ο Άρης βρήκε ρυθμό από τα 6,75 μέτρα, μοίρασε σωστά την μπάλα και τιμώρησε κάθε αμυντική αδυναμία του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή, η πιεστική άμυνα των γηπεδούχων οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» σε 18 λάθη και περιόρισε σημαντικά τη δημιουργία τους.

Εκρηκτικό ξεκίνημα με σερί 9-0

Ο Άρης μπήκε στο παρκέ αποφασισμένος να επιβάλει από την αρχή τον ρυθμό του. Με τρία διαδοχικά τρίποντα από Ντιμιτρίεβιτς, Ρόμπινσον-Έρλ και Μοκόκα, προηγήθηκε με 9-0, βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες του Αλεξανδρείου.

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Η διαφορά έφτασε στο 16-9 στο 5ο λεπτό, προτού ο Ολυμπιακός αντιδράσει με πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ. Οι Πειραιώτες έτρεξαν επιμέρους σκορ 12-2 και πέρασαν μπροστά με 21-18, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο, 23-23.

Ο Μόργκαν έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Άρη στην έναρξη της δεύτερης περιόδου, ενώ οι Λιντέλ και Ντιμιτρίεβιτς διαμόρφωσαν το 41-35 στο 16ο λεπτό. Οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 47-43, έχοντας ήδη δείξει τις διαθέσεις τους.

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Το τρίτο δεκάλεπτο που διέλυσε τον Ολυμπιακό

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Άρης πάτησε το γκάζι και δεν κοίταξε ξανά πίσω.

Τα τρίποντα των Ντιμιτρίεβιτς και Ρόμπινσον-Έρλ έστειλαν τη διαφορά στους 10 πόντους, για το 53-43. Ο Μπιρτς κυριάρχησε στη ρακέτα και ανέβασε την απόσταση στο +14, ενώ στο 26ο λεπτό το σκορ διαμορφώθηκε σε 66-50.

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Με διαδοχικούς πόντους του Μόργκαν, οι Θεσσαλονικείς ξέφυγαν ακόμη και με 18 πόντους, 73-55, πριν ο Τολιόπουλος πετύχει ένα εντυπωσιακό τρίποντο για το 76-59 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή ο Μπαρτζώκας

Η ένταση κορυφώθηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχθηκε δεύτερη τεχνική ποινή και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση.

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Ο προπονητής του Ολυμπιακού αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον πάγκο στο 34ο λεπτό, με το σκορ στο 85-66 και την ομάδα του να μην μπορεί να αντιδράσει απέναντι στην ολοκληρωτική υπεροχή του Άρη.

Η διαφορά έφτασε στους 21 πόντους και τελικά στους 22, με τον φωτεινό πίνακα του Αλεξανδρείου να γράφει 100-78 μέσα σε αποθέωση.

Πάλευε μόνος του ο Εβάν Φουρνιέ

Ο Εβάν Φουρνιέ αποτέλεσε τη μοναδική σταθερή επιθετική απειλή για τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 29 πόντους και τρία ριμπάουντ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ πρόσθεσε 19 πόντους, ενώ ο Εντζάι είχε 10. Οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού έμειναν σε χαμηλά επίπεδα, με τους Πειραιώτες να μην καταφέρνουν να ακολουθήσουν την ενέργεια, την ταχύτητα και την επιθετική πολυφωνία των γηπεδούχων.

Πρώτη νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού μετά το 2015

Ο θρίαμβος αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ιστορική διάσταση, καθώς ο Άρης είχε να νικήσει τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα από τον Ιούνιο του 2015.

Τότε, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν επικρατήσει με 84-74, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον σημερινό παίκτη του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ. Έντεκα χρόνια αργότερα, ο Άρης έβαλε τέλος στο μεγάλο αρνητικό σερί απέναντι στους Πειραιώτες.

Η επιτυχία αποτελεί ακόμη μία δικαίωση της διοίκησης για την απόφαση να παραδώσει τα «κλειδιά» της ομάδας στον Βασίλη Σπανούλη, με το DEBATER να έχει παρουσιάσει από το καλοκαίρι τις λεπτομέρειες της συμφωνίας του Έλληνα τεχνικού με τον Άρη.

Το αποτέλεσμα αποτελεί, παράλληλα, εντυπωσιακή ανατροπή σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Αλεξάνδρειο, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 95-84 και είχε παραμείνει αήττητος.

Τα δεκάλεπτα

23-23, 47-43, 76-59, 100-78

Οι συνθέσεις

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 12 (2), Ρόμπινσον-Έρλ 9 (1), Ντιμιτρίεβιτς 19 (3), Μπιρτς 14, Μοκόκα 3 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Μποχωρίδης, Μόργκαν 21 (2), Λιντέλ 12 (1), Θ. Αντετοκούνμπο 4.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόρντ 1, Βεζένκοφ 19 (1), Τζόζεφ, Χολ 6, Φουρνιέ 29 (3), ΜακΙντάιρ 7, Παπανικολάου 4, Νετζήπογλου 2, Εντζάι 10.

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Πιτσίλκας, Τζιοπάνος.