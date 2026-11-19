Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας ασκήθηκε στον 63χρονο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 61χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά τους στο Θησείο.

Μετά την άσκηση της κακουργηματικής δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, ενώ παραμένει υπό κράτηση.

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Από στραγγαλισμό πέθανε η 61χρονη

Όπως έγραψε νωρίτερα το DEBATER, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 61χρονη έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό.

Στη σορό της εντοπίστηκαν κακώσεις σε πολλά σημεία του σώματός της, μεταξύ άλλων στο κεφάλι, στον θώρακα, στα χέρια και στα πόδια. Τα ευρήματα του ιατροδικαστή περιλαμβάνονται στη δικογραφία που διαβιβάστηκε στις δικαστικές Αρχές.

Ο 63χρονος ειδοποίησε την Αστυνομία

Το έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, σε διαμέρισμα στην οδό Αίθρας, στην περιοχή του Θησείου.

Ο 63χρονος φέρεται να κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία και να ανέφερε ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη δεν αντιδρούσε. Αστυνομικοί και διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της και διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνδρα, ενώ η αρχική έρευνα δεν είχε εντοπίσει καταγεγραμμένη προηγούμενη καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Το DEBATER είχε μεταδώσει από τις πρώτες ώρες ότι ο 63χρονος κατηγορείται πως ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 61χρονη σύζυγό του.