Σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εντυπωσιακές αναμετρήσεις της σεζόν, ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε να επιστρατεύσουν όλα τα ψυχικά τους αποθέματα για να φύγουν νικητές από το κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, με τον Σάσα Βεζένκοφ να πραγματοποιεί μια συγκλονιστική εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 37 πόντους, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ εξελίχθηκε στον απόλυτο πρωταγωνιστή της τελευταίας επίθεσης, χαρίζοντας τη νίκη στην ομάδα του με ένα απίθανο τρίποντο στην εκπνοή της παράτασης.

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Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI

Αρχικά η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον Ολυμπιακό εναντίον της Μακάμπι, με τους ερυθρόλευκους να αποκτούν από πολύ νωρίς σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, με πρωταγωνιστές τους Βεζένκοφ και Εβάν Φουρνιέ, οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενοι με 28-18.

Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο και να πάει στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα και σκορ 49-36. Ωστόσο, στην επανάληψη τα δεδομένα άλλαξαν με την Μακάμπι να ανεβάζει την έντασή της εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα που είχαν οι Πειραιώτες στην αμυντική τους λειτουργία και σιγά-σιγά άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 61-54, με την “ομάδα του λαού” στην τελευταία περίοδο να καταφέρνει να περάσει μπροστά, φτάνοντας ακόμη και στο +7. Πηγή φωτογραφίας: EUROKINISSI

Αν και ο Ολυμπιακός έδειχνε να χάνει τον έλεγχο, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε ξανά την κατάσταση στα χέρια του, με ένα μεγάλο τρίποντο να κρατά την ομάδα του μέσα στη διεκδίκηση της νίκης. Όταν όλα έδειχναν πως το παιχνίδι θα ολοκληρωνόταν υπέρ της Μακάμπι, ο Βούλγαρος φόργουορντ επιφύλασσε μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της φετινής EuroLeague. Με τον χρόνο να εξαντλείται και τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πίσω στο σκορ, επιχείρησε ένα απίθανο σουτ από το κέντρο του γηπέδου και ευστόχησε, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση με το σκορ στο 82-82.

Ο Κόρι Τζόσεφ έβαλε την υπογραφή του στη νίκη

Το επιπλέον πεντάλεπτο αποδείχθηκε εξίσου δραματικό. Οι δύο ομάδες συνέχισαν να ανταλλάσσουν καλάθια, με τη Μακάμπι να βρίσκει ξανά το προβάδισμα και να προηγείται με 95-91. Ο Φουρνιέ μείωσε σε 95-94, δίνοντας νέα ελπίδα στον Ολυμπιακό, ενώ το λάθος των γηπεδούχων στην επαναφορά έδωσε στους Πειραιώτες την ευκαιρία για την τελευταία επίθεση και τότε εμφανίστηκε ο Κόρι Τζόσεφ. Ο Καναδός γκαρντ πήρε την ευθύνη, σηκώθηκε πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων και ευστόχησε σε ένα καθοριστικό τρίποντο στην εκπνοή, διαμορφώνοντας το τελικό 97-95 και προκαλώντας πανηγυρισμούς στην πλευρά του Ολυμπιακού.

CORY JOSEPH WINS IT FOR @Olympiacos_BC IN OVERTIME 🎯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/QOpEAaVtGp— EuroLeague (@EuroLeague) November 17, 2026

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-28, 36-49, 54-61, 82-82 (κ.α.), 95-97

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ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Χορντ 8 (3/5 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ 15 (2/4 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπέικοτ 6 (3/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα), Σόρκιν 6 (3/7 σουτ, 7 ριμπάουντ), Μπρισέτ 4 (4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ντιμπαρτολομέο, Γουάλας 18 (2/4 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Λιφ 1, Τάις 10 (2/3 δίποντα, 2/2 τρίποντα), Μάνταρ 12 (4/5 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ασίστ), Μπάλντουιν 5 (1), Κόλσον 10 (2/3 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 6 (2/5 τρίποντα, 6 ασίστ), Γουορντ 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 37 (6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 7/8 βολές, 9 ριμπάουντ), Παπανικολάου, Νετζήπογλου 3, Εντζάι 4, Τζόσεφ 14 (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 5 ασίστ), Ντάνστον 2, Χολ 4 (2 κλεψίματα), Τζόουνς 4, Φουρνιέ 16 (0/4 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 7 λάθη)