Με ανακοίνωσή του, το Δ.Σ. της ΕΟΚ καλεί τον Παναγιώτη Φασούλα να παραιτηθεί σήμερα από τη θέση του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ), κατηγορώντας τον για «συκοφαντία».

«Δεν μπορεί κανείς να καταγγέλλει τις εκλογές του 2024 και να κρατά τη μόνη θέση που του παραδόθηκε εξ αντανακλάσεως και ενώ και εκεί είχε ηττηθεί,» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. της ΕΟΚ.

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«Η κριτική είναι αναγκαία και καλοδεχούμενη. Η συκοφαντία όμως σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική και δεν μπορεί να είναι ανεκτή,» τονίζει επίσης το Δ.Σ. της ΕΟΚ.



Αναλυτικά, στη σχετική ανακοίνωσή της η ΕΟΚ αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Κ., που έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη να οδηγήσει την Ομοσπονδία ομαλά στις εκλογές της 20ής Δεκεμβρίου και να διασφαλίσει την καθημερινή της λειτουργία σε κάθε επίπεδο, δεν θα αφήσει αναπάντητα όσα ειπώθηκαν δημόσια τις τελευταίες ημέρες.

Η κριτική είναι αναγκαία και καλοδεχούμενη. Η συκοφαντία όμως σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί κριτική και δεν μπορεί να είναι ανεκτή.

Απαντούμε με γεγονότα:

·Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέμεινε προκειμένου να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και η παρουσία των Εθνικών Ομάδων στις διοργανώσεις της FIBA, αποφεύγοντας τον κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων.

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– Για την «αλλοίωση στοιχείων» ενόψει του διαχειριστικού ελέγχου. Όλα τα στοιχεία της Ομοσπονδίας βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτών. Όποιος ισχυρίζεται το αντίθετο οφείλει να καταθέσει σήμερα ό,τι γνωρίζει στους ελεγκτές και στον εισαγγελέα. Αν δεν το πράξει, συκοφαντεί τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας, και η ΕΟΚ θα τους υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.

– Για την ημερομηνία των εκλογών και τους διεθνείς διαιτητές. Είναι ψευδές ότι η 20ή Δεκεμβρίου επιλέχθηκε για να ελέγξει το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο την επιλογή τους. Με αίτημα της ΕΟΚ, η FIBA παρέτεινε την προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου, ακριβώς για να γίνει η επιλογή από τη νέα διοίκηση. Όποιος το επαναλάβει από σήμερα, θα γνωρίζει ότι λέει ψέματα, έστω κι αν μέχρι σήμερα είχε άγνοια και σε αυτό το θέμα…

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– Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ελήφθησαν όλες ομόφωνα, και από μέλη που στις προηγούμενες εκλογές είχαν εκλεγεί με διαφορετικούς συνδυασμούς. Η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων ήταν προϋπόθεση για να συνεχιστούν τα πρωταθλήματα, οι Εθνικές Ομάδες, το αναπτυξιακό πρόγραμμα και η λειτουργία των Ενώσεων σε μια πολυ καλά οργανωμένη Ομοσπονδία.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι τα σωματεία. Δεν είναι τα γραφεία της Ομοσπονδίας και δεν είναι τα τηλεοπτικά στούντιο που ορισμένοι συνηθίζουν να περιφέρονται. Είναι οι άνθρωποι από τον Έβρο ως την Κρήτη: οι προπονητές που ανοίγουν το γήπεδο κάθε απόγευμα, οι παράγοντες που βάζουν από την τσέπη τους, οι γονείς που οδηγούν εκατοντάδες χιλιόμετρα για έναν αγώνα παιδιών. Αυτοί κράτησαν το άθλημα όρθιο στις πιο δύσκολες εβδομάδες του. Δεν είναι μηχανισμός κανενός, ούτε του χθες ούτε του αύριο. Δεν χρωστούν σε κανέναν, δεν φοβούνται κανέναν και δεν δέχονται μαθήματα από όσους τους θυμούνται μόνο στις παραμονές των εκλογών.

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Στις 20 Δεκεμβρίου, διά ζώσης και ενώπιον εφορευτικής επιτροπής με δικαστικό αντιπρόσωπο, τίθενται στην κρίση τους η θέση του Προέδρου και όλες οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μία μόνο θέση που προέκυψε από τις εκλογές του 2024 δεν τίθεται στην κρίση τους: του εκπροσώπου της ΕΟΚ στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

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Καλούμε τον κ. Παναγιώτη Φασούλα να παραιτηθεί σήμερα από τη θέση αυτή, ώστε να κριθεί και αυτή από τα σωματεία στις 20 Δεκεμβρίου. Δεν μπορεί κανείς να καταγγέλλει τις εκλογές του 2024 και να κρατά τη μόνη θέση που του παραδόθηκε εξ αντανακλάσεως και ενώ και εκεί είχε ηττηθει.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι τα σωματεία και οι καθημερινοί του άνθρωποι.

Και στις 20 Δεκεμβρίου αυτοί έχουν το λόγο».