Europa League: Το πλήρες πρόγραμμα Ολυμπιακού και ΟΦΗ – Πότε παίζουν με Μίλαν, Μπενφίκα και Λεβερκούζεν

Το πλήρες πρόγραμμα της League Phase του Europa League για τη σεζόν 2026-2027 γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (29/8) η UEFA, με τον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ να μαθαίνουν τις ημερομηνίες και τις ώρες των οκτώ ευρωπαϊκών αγώνων τους.

Οι δύο ελληνικές ομάδες θα αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ενώ μία ημέρα αργότερα ο ΟΦΗ θα φιλοξενήσει τη Χόφενχαϊμ.

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Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με αντιπάλους όπως η Μίλαν, η Μπενφίκα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Μαρσέιγ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα δώσει τέσσερα παιχνίδια στην έδρα του και τέσσερα μακριά από αυτή. Η πρεμιέρα του θα πραγματοποιηθεί απέναντι στη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική θα ταξιδέψει στη Γαλλία για το μεγάλο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ.

Το σημαντικότερο εντός έδρας ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 26 Νοεμβρίου, όταν οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη Μίλαν.

Αναλυτικά:

1η αγωνιστική: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, 22:00

Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, 22:00 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ 2η αγωνιστική: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 22:00

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 22:00 Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 3η αγωνιστική: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, 22:00

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, 22:00 Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας 4η αγωνιστική: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 19:45

Ρεν – Ολυμπιακός

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 19:45 Ρεν – Ολυμπιακός 5η αγωνιστική: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 19:45

Ολυμπιακός – Μίλαν

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 19:45 Ολυμπιακός – Μίλαν 6η αγωνιστική: Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 22:00

Τσέλιε – Ολυμπιακός

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 22:00 Τσέλιε – Ολυμπιακός 7η αγωνιστική: Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 19:45

Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 19:45 Ολυμπιακός – Χόφενχαϊμ 8η αγωνιστική: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2027, 22:00

Τορένσε – Ολυμπιακός

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

Ιδιαίτερα απαιτητικό είναι και το πρόγραμμα του ΟΦΗ, ο οποίος επιστρέφει στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και θα αντιμετωπίσει συλλόγους με ισχυρή παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA.

Η ομάδα της Κρήτης κάνει πρεμιέρα υποδεχόμενη τη Χόφενχαϊμ, ενώ στις 22 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στις 10 Δεκεμβρίου θα βρεθεί στη Λισαβόνα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπενφίκα.

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Αναλυτικά:

1η αγωνιστική: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, 19:45

ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, 19:45 ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ 2η αγωνιστική: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 22:00

Ρεν – ΟΦΗ

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 22:00 Ρεν – ΟΦΗ 3η αγωνιστική: Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, 19:45

ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026, 19:45 ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν 4η αγωνιστική: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 22:00

Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, 22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ 5η αγωνιστική: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 22:00

ΟΦΗ – Άντερλεχτ

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, 22:00 ΟΦΗ – Άντερλεχτ 6η αγωνιστική: Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 22:00

Μπενφίκα – ΟΦΗ

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, 22:00 Μπενφίκα – ΟΦΗ 7η αγωνιστική: Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 19:45

Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ

Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2027, 19:45 Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ 8η αγωνιστική: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2027, 22:00

ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν

Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν

Για τον Ολυμπιακό, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Μίλαν, αλλά και στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Μαρσέιγ. Σημαντικά αναμένονται επίσης τα παιχνίδια με τη Σπάρτα Πράγας και τη Χόφενχαϊμ.

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Ο ΟΦΗ έχει μπροστά του δύο ιδιαίτερα εμπορικές αναμετρήσεις: το εντός έδρας παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν και την επίσκεψη στην έδρα της Μπενφίκα. Οι Κρητικοί θα υποδεχθούν ακόμη την Άντερλεχτ και θα ολοκληρώσουν τη League Phase στην έδρα τους απέναντι στη Λεχ Πόζναν.

Αξιοσημείωτο είναι ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες θα αντιμετωπίσουν τη Χόφενχαϊμ εντός έδρας. Ο ΟΦΗ θα τη βρει απέναντί του στην πρεμιέρα, ενώ ο Ολυμπιακός στην έβδομη αγωνιστική.

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Στις 28 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η League Phase

Η όγδοη και τελευταία αγωνιστική θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2027, με όλα τα παιχνίδια να αρχίζουν στις 22:00.

Ο Ολυμπιακός θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση εκτός έδρας απέναντι στην Τορένσε, ενώ ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τη Λεχ Πόζναν, σε μία βραδιά που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την ευρωπαϊκή συνέχεια των δύο ελληνικών ομάδων.