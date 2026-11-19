Με τοπικές βροχές κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, παροδικές νεφώσεις και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα κυλήσει ο καιρός την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, ενώ τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Θράκη. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

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Το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο με τον καιρό της Πέμπτης, όταν οι βροχές περιορίστηκαν κυρίως στα δυτικά, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου.

Έως 28 βαθμούς στην Κρήτη

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 18 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 5 έως 23 βαθμούς.

Στην Ήπειρο από 10 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία από 7 έως 22-23 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 22-24 βαθμούς.

Στην Κρήτη από 11 έως 28 βαθμούς.

Στα Επτάνησα από 15 έως 21 βαθμούς.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 13 έως 20 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ.

Από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς, με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις.

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Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

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