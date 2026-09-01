Ολυμπιακός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Πουέρτα – Οι πρώτες του δηλώσεις

Στην Ελλάδα βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης (1/9) ο Γκουστάβο Πουέρτα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον περίμεναν άνθρωποι των «ερυθρόλευκων».

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Κατά την άφιξή του δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται στην Ελλάδα και έτοιμος να ξεκινήσει τη νέα σελίδα της καριέρας του με την ομάδα του Πειραιά. ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΠΟΥΕΡΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές

Ο Πουέρτα αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί επισήμως από τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν γρήγορα για την απόκτησή του, έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες και να εντάξουν τον ποδοσφαιριστή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ποιος είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα

Ο Γκουστάβο Πουέρτα γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 2003 στην Κολομβία και αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από την Μπογκοτά FC, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 αποκτήθηκε από την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Νυρεμβέργη και Χαλ, πριν συνεχίσει την καριέρα του στη Ράσινγκ Σανταντέρ.

Πρόκειται για έναν δυναμικό χαφ, ο οποίος μπορεί να καλύψει διαφορετικούς ρόλους στη μεσαία γραμμή και αποτελεί επένδυση με προοπτική για τον Ολυμπιακό.