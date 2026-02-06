Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη στον Ποντένσε για όσα έγιναν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ
Έριξε μία μικρή ομπρέλα σε κερκίδα που βρίσκονταν οπαδοί της ΑΕΚ
Πειθαρχική δίωξη κατά του χαφ του Ολυμπιακού Ντάνιελ Ποντένσε για τα περιστατικά που συνέβησαν στο παιχνίδι της Super League με την ΑΕΚ άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας.
Όπως αναφέρει το περιστατικό για το οποίο καλείται να απολογηθεί ο Πορτογάλος αλλά και ο Ολυμπιακός είναι η ρίψη της ομπρέλας στην κερκίδα του γηπέδου της ΑΕΚ.
Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ είχε καταγγείλει την ενέργεια αυτή χθες απευθυνόμενη στα αρμόδια όργανα και ζητώντας την τιμωρία του παίκτη.
Η ανακοίνωση:
Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ – Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος.
