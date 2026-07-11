ΜΙΔΑ: «Σβήνουν» τα αναδρομικά για τα επιπλέον τετραγωνικά – Ορόσημο το φορολογικό έτος 2027, αναλυτικός οδηγός

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πλήρη ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) από την ΑΑΔΕ.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μια μεταβατική περίοδο «χάριτος», δίνοντας την ευκαιρία στους φορολογούμενους να ευθυγραμμίσουν την πραγματική κατάσταση των ακινήτων τους με την ηλεκτρονική τους εικόνα, προτού ενεργοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα τσουχτερά πρόστιμα.

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Με τον πρόσφατο νόμο 5313/2026 (ΦΕΚ), επέρχονται ριζικές ανατροπές στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, προσφέροντας παράλληλα ένα «παράθυρο» διορθώσεων στο Ε9, υπό συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες και χωρίς τον φόβο αναδρομικών επιβαρύνσεων.

«Σβήνουν» τα αναδρομικά για τα επιπλέον τετραγωνικά

Η πλέον ευνοϊκή διάταξη του νέου νόμου αφορά τις αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων. Στις περιπτώσεις όπου η πραγματική επιφάνεια είναι μεγαλύτερη από εκείνη που έχει αποτυπωθεί στο Ε9, το Κτηματολόγιο ή τα συμβόλαια:

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να δηλώσουν τα ορθά στοιχεία στο ΜΙΔΑ χωρίς την επιβολή προστίμων ή αναδρομικού ΕΝΦΙΑ για τα παρελθόντα έτη.

Ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει από τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά θα αρχίσει να καταλογίζεται από το φορολογικό έτος 2027 και μετά.

Τι ισχύει για μικρότερα ακίνητα

Αν η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από τη δηλωθείσα, η διόρθωση θα γίνει δεκτή μόνο με την προσκόμιση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

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Και σε αυτή την περίπτωση, η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα τεθεί σε ισχύ από το 2027, αποκλείοντας αναδρομικές επιστροφές φόρων.

Το ΜΙΔΑ εισάγει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του συστήματος για κάθε μεταβολή στη χρήση του ακινήτου (π.χ. έναρξη νέας μίσθωσης, λήξη, δωρεάν παραχώρηση).

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Οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο πλαίσιο κυρώσεων, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου 2026:

500 ευρώ: Για εκπρόθεσμη ή μη υποβολή δήλωσης μεταβολής χρήσης.

1.000 ευρώ: Για ανακριβείς δηλώσεις που οδήγησαν στην παράνομη λήψη κρατικών ενισχύσεων ή επιδομάτων.

100 ευρώ: Για λοιπές περιπτώσεις ανακριβών στοιχείων χωρίς οικονομικό αντίκτυπο.

Ορόσημο το φορολογικό έτος 2027

Η φιλοσοφία του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ είναι να τραβήξουν μια «κόκκινη γραμμή» με το παρελθόν. Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του 2027.

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Μέχρι τότε, οι δηλώσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο του ΜΙΔΑ θεωρούνται ειλικρινείς για τα προηγούμενα έτη, διασφαλίζοντας ότι οι ιδιοκτήτες δεν θα βρεθούν προ εκπλήξεων με αναδρομικές καμπάνες.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού «χάρτη» που θα ενοποιεί όλα τα δεδομένα των ακινήτων, αποτελώντας τη βάση για μελλοντικές, αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.

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Αντιδράσεις από την ΠΟΜΙΔΑ: «Ναι» στις διορθώσεις, «όχι» στα εξοντωτικά πρόστιμα

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ως προς τη δυνατότητα αζήμιων διορθώσεων, τονίζοντας ότι το μέτρο θα ανακουφίσει χιλιάδες φορολογούμενους που ήθελαν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για δύο βασικά ζητήματα. Ζητά παράταση των προθεσμιών, καθώς η εκκίνηση του Μητρώου συμπίπτει με την καλοκαιρινή περίοδo.

Παράλληλα, αναφορικά με το πρόστιμο των 500 ευρώ, χαρακτηρίζει το ποσό ως «δυσανάλογο» για μια απλή παράλειψη ενημέρωσης της πλατφόρμας και ζητά την επανεξέτασή του.