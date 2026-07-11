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Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του

Στην επιχείρηση μεταφοράς συμμετέχουν 12 πυροσβέστες

Όλυμπος: Σε εξέλιξη επιχείρηση μεταφοράς 64χρονου ορειβάτη που έχασε τις αισθήσεις του
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά ενός περιπατητή ο οποίος ο οποίος έχει χάσει τις αισθήσεις του, από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο, σε ασφαλές σημείο προκειμένου να τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε στις 2 το μεσημέρι για την ανάγκη μεταφοράς του άνδρα.

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Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για έναν άνδρα 64 ετών, μέλος τριμελούς ορειβατικής ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του σε μονοπάτι και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο.

Στην επιχείρηση μεταφοράς συμμετέχουν 12 πυροσβέστες από τις Π.Υ. Κατερίνης και Λιτοχώρου και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

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