Χαβιέρ Ριμπάλτα: Μέχρι το 2029 στην ΑΕΚ ο “αρχιτέκτονας” του φετινού πρωταθλήματος της Ένωσης

Το μεσημέρι της Παρασκευής (10/7) η ΑΕΚ ανακοίνωσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του καλοκαιριού καθώς ανανέωσε το συμβόλαιο του Χαβιέρ Ριμπάλτα ως το 2029.

Η συμφωνία κλείδωσε στην Αθήνα πριν λίγες μετά από συνάντηση που είχε ο Ριμπάλτα με τον ιδιοκτήτη του κλαμπ, Μάριο Ηλιόπουλο που έφερε και την συμφωνία με το αρχιτέκτονα της πρωταθλήτριας ομάδας της ΑΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για Ριμπάλτα

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!

Η συμφωνία ολοκληρώθηκε στα γραφεία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου, όπου οι δύο άνδρες έδωσαν τα χέρια και ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, παραμένει στην Ομαδάρα μας, τουλάχιστον για τρία ακόμη χρόνια!