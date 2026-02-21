Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold out ο μεγάλος τελικός του Allwyn Final 8

Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον για τον τελικό του Allwyn Final 8 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με το γήπεδο στο Ηράκλειο να αναμένεται γεμάτο με 5.500 κόσμο.

Όπως έγινε γνωστό, το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα γίνει σε κατάμεστες εξέδρες, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει sold out. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και έτσι περίπου 5.500 φίλαθλοι θα είναι στις κερκίδες του γηπέδου του Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H ανακοίνωση της ΕΟΚ

Ο τελικός του Allwyn Final 8 θα διεξαχθεί απόψε (21/2, 20.00) στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Ο αγώνας Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR είναι sold out και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας μπροστά σε γεμάτες εξέδρες.

Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο να μην προσεγγίσουν το γήπεδο.

Οι οδηγίες προς τους φιλάθλους

Το Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών φτάνει στην κορύφωσή του το Σάββατο (21/2) με την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού (20:00).

Πρώτο μέλημα όλων είναι η ασφάλεια των φιλάθλων που θα κατακλύσουν το γήπεδο συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εξαιρετικής ατμόσφαιρας σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ.

Η ΕΟΚ και η αστυνομία παρακαλούν όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήρια να προσέλθουν εγκαίρως στο γήπεδο, ώστε να μην δημιουργηθεί συνωστισμός.Οι θύρες θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, δηλαδή στις 18:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είσοδος θα γίνεται στο γήπεδο αυστηρά και ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα στο κινητό τους τηλέφωνο, να το πράξουν άμεσα, για να μην υπάρξει ταλαιπωρία κατά την είσοδο των φιλάθλων. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store.

Σημειώνεται ότι δεν θα λειτουργήσει εκδοτήριο στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, ενώ οι θέσεις των ΑμΕΑ έχουν εξαντληθεί. Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος για παιδιά ως τριών ετών είναι ελεύθερη, αλλά χωρίς εξασφαλισμένη θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαγορεύεται η ανάρτηση οποιουδήποτε πανό καθώς και τα διακριτικά ομάδων. Ο χώρος του γηπέδου θα βιντεοσκοπείται από κλειστό κύκλωμα ασφάλειας. Σας ενημερώνουμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εισαγγελική άδεια συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την χρήση κινητών συσκευών καταγραφής, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, για αποτροπή πράξεων βίας.