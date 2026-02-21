Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εξάδα ξένων των “πρασίνων”

Ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος για το τελικό Κυπέλλου Ελλάδος το βράδυ του Σαββάτου με τον Εργκίν Αταμάν να ανακοινώνει την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιήσει.

Εκτός έμειναν οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς. Έτσι, οι πράσινοι θα πορευτούν όπως και στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 με τον ΠΑΟΚ.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού για τον τελικό με τον Ολυμπιακό: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.