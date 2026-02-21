Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εξάδα ξένων των “πρασίνων”

Εκτός Σορτς και Φαρίντ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η εξάδα ξένων των “πρασίνων”
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ο Παναθηναϊκός είναι πανέτοιμος για το τελικό Κυπέλλου Ελλάδος το βράδυ του Σαββάτου με τον Εργκίν Αταμάν να ανακοινώνει την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιήσει.

Εκτός έμειναν οι Κένεθ Φαρίντ και Τι Τζέι Σορτς. Έτσι, οι πράσινοι θα πορευτούν όπως και στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 με τον ΠΑΟΚ.

Η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού για τον τελικό με τον Ολυμπιακό: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Χολμς.

