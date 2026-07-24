Ολυμπιακός: Ο Ζοσέ Σα παραμένει η πρώτη επιλογή για την εστία

Το θέμα της ενίσχυσης κάτω από τα δοκάρια εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Ολυμπιακού, με τον Ζοσέ Σα να παραμένει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βασική επιλογή των «ερυθρόλευκων» για τη θέση του τερματοφύλακα.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Πορτογάλος γκολκίπερ δεν έχει βγει ποτέ από το κάδρο των Πειραιωτών και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της λίστας των υποψηφίων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, με τον Ολυμπιακό να εξακολουθεί να εξετάζει και εναλλακτικές λύσεις.

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Αντίθετα, η περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα φαίνεται να έχει «παγώσει», καθώς ο Γερμανός τερματοφύλακας δεν αποτελεί πλέον άμεση προτεραιότητα για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Η απόκτηση ενός βασικού τερματοφύλακα θεωρείται κομβικής σημασίας για τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, καθώς συνδέεται και με το μέλλον του Κωνσταντή Τζολάκη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του νέου γκολκίπερ, αναμένεται να προχωρήσει και η μετακίνηση του διεθνούς Έλληνα τερματοφύλακα στη Χαλ.

Ο Λιβάκοβιτς απομακρύνεται από το λιμάνι

Την ίδια ώρα, η περίπτωση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς φαίνεται να απομακρύνεται για τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» δεν προχωρούν την υπόθεση του Κροάτη τερματοφύλακα της Φενέρμπαχτσε και στρέφουν την προσοχή τους σε άλλες λύσεις, με τον Ζοσέ Σα να παραμένει στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια.