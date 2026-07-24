Καραπαπάς για Τζολάκη: «Δεν ήθελε να αγωνιστεί στα φιλικά» – Επέστρεψε στην Αθήνα για τη μεταγραφή του

Ξεκάθαρη θέση για την υπόθεση του Κωνσταντή Τζολάκη πήρε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, επιβεβαιώνοντας ότι ο διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ.

Ο Κώστας Καραπαπάς αποκάλυψε πως ο Τζολάκης είχε εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πως ο Ολυμπιακός αποφάσισε να διευκολύνει τη μετακίνησή του, από τη στιγμή που κρίθηκε πως είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή.

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«Δεν ήθελε να παίξει ούτε στα φιλικά»

Ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» ανέφερε ότι ο Τζολάκης είχε τεθεί εκτός ομάδας και δεν επιθυμούσε να αγωνιστεί ούτε στις φιλικές αναμετρήσεις της προετοιμασίας. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ο σύλλογος του επέτρεψε να επιστρέψει στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες της μεταγραφής του στη Χαλ.

Η μετακίνηση του διεθνούς τερματοφύλακα βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία, ενώ ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό κάτω από τα δοκάρια.

Ο Τζολάκης, ποδοσφαιρικό «προϊόν» των ακαδημιών του Ολυμπιακού, είχε σημαντική συμβολή στις μεγάλες επιτυχίες των τελευταίων ετών, με την κατάκτηση του Conference League το 2024 και του νταμπλ την επόμενη σεζόν. Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε συνολικά 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 παιχνίδια.

Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για να καλυφθεί το κενό που αφήνει ο νεαρός γκολκίπερ, με στόχο η επιλογή του αντικαταστάτη του να γίνει άμεσα. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς δεν αποτελεί επιλογή για τους Πειραιώτες, καθώς ο 31χρονος Κροάτης τερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες των «ερυθρόλευκων».

Αντίθετα, ο Ζοσέ Σα παραμένει στο προσκήνιο και αυτή τη στιγμή αποτελεί την πρώτη επιλογή στη λίστα των υποψήφιων τερματοφυλάκων. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει, ούτε σημαίνει ότι δεν εξετάζονται και άλλες λύσεις, ωστόσο ο 33χρονος Πορτογάλος βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του Ολυμπιακού.

Σε ό,τι αφορά τον Στέφαν Ορτέγκα, η συγκεκριμένη περίπτωση έχει προς το παρόν «παγώσει», χωρίς να αποτελεί προτεραιότητα για την ενίσχυση της θέσης κάτω από τα δοκάρια.