Ολυμπιακός: Βαριά ήττα με 3-0 από την Αντβέρπ στο προτελευταίο τεστ πριν την Ναϊμέγκεν

Τη δεύτερη ήττα του στα φιλικά προετοιμασίας γνώρισε ο Ολυμπιακός, καθώς ηττήθηκε με 3-0 από την Αντβέρπ στο «Bosuil Stadion», σε ένα παιχνίδι όπου πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Οι «ερυθρόλευκοι», που παρατάχθηκαν με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα τους, είχαν ισορροπημένη εικόνα για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης, όμως από το 68ο έως το 79ο λεπτό δέχθηκαν τρία γκολ, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν μια βαριά φιλική ήττα απέναντι στους Βέλγους.

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Τα τρία γκολ μέσα σε 11 λεπτά

Στο πρώτο ημίχρονο οι καλές στιγμές ήταν περιορισμένες, με τον Πόποβιτς να επεμβαίνει αποτελεσματικά στις προσπάθειες του Σόμερς στο 10′ και στο 15′.

Η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού ήρθε στο 49′, όταν ο Μαρτίνς δημιούργησε εξαιρετικά για τον Φίλη, όμως το πλασέ του τελευταίου πέρασε δίπλα από την εστία.

Η Αντβέρπ άνοιξε το σκορ στο 68′, όταν μετά από σέντρα του Ρέντερς και κόντρα στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Σόμερς, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει.

Στο 74′ ο Βερστράετεν εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της άμυνας του Ολυμπιακού και με δυνατό σουτ έκανε το 2-0, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Σόμερς πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ με όμορφο γυριστό, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Στο 83′ οι Πειραιώτες άγγιξαν το γκολ της μείωσης, όμως το πλασέ του Μπακούλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Ακολουθεί το φιλικό με την Αλκμάαρ

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του με ακόμη ένα δυνατό τεστ, καθώς το Σάββατο (25/7, 16:00) αντιμετωπίζει την Αλκμάαρ. Πρόκειται για το τελευταίο φιλικό πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του και τον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό γύρο του Champions League, κόντρα στην Ναϊμέγκεν.