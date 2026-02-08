Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι ενδεκάδες των “αιωνίων” – Σέντρα στις 21:00

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται στο “Γ.Καραϊσκάκης” σε μία μάχη που είναι κάτι παραπάνω από ένα παιχνίδι πρωταθλήματος της Super League.

Ο Ολυμπιακός θέλει νίκη για να παραμείνει στην κορυφή ενώ ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ήττα από τον ΠΑΟΚ και κυνηγάει αποτέλεσμα που θα τον βάλει στην 4αδα.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Από την άλλη ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε στην αποστολή τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Γιάννης Κώτσιρας που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Τσέριν (λόγω ενοχλήσεων), Τουμπά, Πελίστρι. Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούριτσιτς, Σισοκό.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφον, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Πάλμερ Μπράουν, Καλαμπρια, Σιώπης, Κοντουρης, Κυριακοπουλος, Ταμπορδα, Τεττέη, Αντίνο