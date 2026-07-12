Αργεντινή-Ελβετία 3-1: Στην παράταση «λύγισε» τους Ελβετούς η ομάδα του Μέσι και προκρίθηκε στους 4 του Μουντιάλ

Μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση που κρίθηκε στο έξτρα ημίωρο, η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με 3-1 και σφράγισε το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου την περιμένει η Αγγλία.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι χρειάστηκε μια «βολίδα» του Χούλιαν Άλβαρες και το κερασάκι στην τούρτα από τον Λαουτάρο Μαρτίνες για να κάμψει την αντίσταση των «σκληροτράχηλων» Ελβετών, οι οποίοι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο από το 73ο λεπτό.

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Οι Αργεντινοί μπήκαν με το πόδι στο γκάζι και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 10′. Μετά από αριστοτεχνική εκτέλεση κόρνερ του Λιονέλ Μέσι, ο Αλέξις ΜακΆλιστερ έπιασε μια καρφωτή κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Μετά το γκολ, η Αργεντινή οπισθοχώρησε σκοπίμως δίνοντας γήπεδο στην Ελβετία, ωστόσο καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να δημιουργήσει αξιοσημείωτες φάσεις στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να εξουδετερώνει τις όποιες προσπάθειες των Σο και Εμπολό.

Αντεπίθεση και ισοφάριση για την Ελβετία

Στο δεύτερο ημίχρονο, το συγκρότημα του Μουράτ Γιακίν ανέλαβε πλήρως τα ηνία του αγώνα. Αφού προειδοποίησε με τους Εμπολό, Εντόι και Τσάκα, η υπεροχή της Ελβετίας καρποφόρησε στο 67′.

Ο Εντόι, μετά από έναν εξαιρετικό συνδυασμό μέσα στην περιοχή, πλάσαρε υποδειγματικά κάτω από τα πόδια του Μαρτίνες, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η αποβολή που άλλαξε τις ισορροπίες

Ενώ οι Ελβετοί είχαν το μομέντουμ, η ροή του ματς ανατράπηκε στο 73′. Ο Εμπολό προσπάθησε να κερδίσει ένα πέναλτι/φάουλ, όμως μετά από παρέμβαση του VAR η απόφαση άλλαξε.

Ο διαιτητής τιμώρησε τον Ελβετό επιθετικό με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, αφήνοντας την ομάδα του με 10 παίκτες. Παρά την πίεση της Αργεντινής και τις δύο μεγάλες ευκαιρίες του Μέσι στο φινάλε, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

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Η «λύτρωση» στην παράταση

Στο έξτρα τετράλεπτο η Αργεντινή εγκαταστάθηκε στα καρέ της Ελβετίας, η οποία αμυνόταν μαζικά. Η λύση δόθηκε τελικά στο 112′ με ένα προσωπικό γκολ-ποίηση.

Ο Χούλιαν Άλβαρες έπιασε ένα ασύλληπτο μακρινό σουτ, «ξεκλειδώνοντας» την αντίπαλη άμυνα για το 2-1.

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Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις της παράτασης ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά μια αντεπίθεση, δίνοντας το έναυσμα για τους πανηγυρισμούς πρόκρισης στην τετράδα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμ. Μαρτίνες, Μολίνα (85′ Μοντιέλ), Ρομέρο (106′ Οταμέντι), Λις. Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (78′ Γκονσάλες), Παρέδες (110′ Λόπες), Ε. Φερνάντες (91′ Αλμάδα), Ντε Πολ (85′ Λαουτ. Μαρτίνες), Μακ Άλιστερ, Μέσι, Άλβαρες.

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Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (96′ Γιασάρι), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες (90’+5 Τσιούμαρτ), Φρόιλερ, Τζάκα, Σο (86′ Βίντμερ), Ρίντερ (86′ Μουχάιμ), Εντόι (86′ Αμντούνι), Εμπολό.