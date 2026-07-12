Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Πέθανε ο ένας από τους τρεις πολυεγκαυματίες μετά την έκρηξη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά

Κατέληξε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο.

Από το περιστατικό είχαν τραυματιστεί συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων τρία είχαν υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

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Οι δύο είχαν διακομιστεί στο ΚΑΤ, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του εκμεταλλευτή του μοιραίου βυτιοφόρου.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, έκρηξη και εμπρησμός από τον οποίο προέκυψε κοινός κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, βαριά σωματική βλάβη από αμέλεια και παράλειψη λήψης και τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τρία σενάρια για τα αίτια

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εστιάζουν στην αποκωδικοποίηση των αιτιών της τραγωδίας μέσω της ανάλυσης βιντεοληπτικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν τρία συγκεκριμένα σενάρια για την αρχική εστία της φωτιάς. Αρχικά, εξετάζεται μαρτυρία εγκαυματία εργαζομένου, ο οποίος φέρεται να ανέφερε ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε μόλις άναψε τσιγάρο.

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Παράλληλα, ερευνάται πιθανή χρήση ασετυλίνης για εργασίες σε απόσταση αναπνοής από το βυτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο. Ένα τρίτο σενάριο είναι η εκτέλεση εργασιών με τροχό, ηλεκτροκόλληση ή φλόγιστρο κοντά σε φιάλες οξυγόνου.

Η ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς ήταν ακαριαία. Μόλις οι φλόγες προσέγγισαν το βυτιοφόρο υγροποιημένου αερίου, σημειώθηκε μια ισχυρότατη έκρηξη.

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Το ωστικό κύμα που ακολούθησε όχι μόνο τραυμάτισε σοβαρά τους εργαζομένους, αλλά ισοπέδωσε ολοσχερώς τρεις επιχειρήσεις στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο.