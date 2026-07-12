Marfin: Το σακίδιο με τα αστέρια, το ψηφιακό υλικό του 2020 και ο φωτορεπόρτερ που οδήγησαν στις ταυτοποιήσεις

Σε μια καθοριστική ανατροπή για μία από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, οι συντονισμένες έρευνες του ελληνικού FBI οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών φερόμενων ως δραστών της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της Marfin, τον Μάιο του 2010.

Όπως έγραφε το DEBATER, η έκδοση των νέων ενταλμάτων σύλληψης βασίστηκε σε μια ογκώδη πραγματογνωμοσύνη 120 σελίδων, η οποία συνδέει με χειρουργική ακρίβεια παλαιότερα ευρήματα, ψηφιακά πειστήρια και μαρτυρίες.

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Το «κλειδί» στο Κουκάκι και το ψηφιακό υλικό του 2020

Η αρχή του νήματος για την εξιχνίαση της υπόθεσης εντοπίζεται στο 2020, όταν η Αντιτρομοκρατική ανακάλυψε μια γιάφκα με εκρηκτικά, πυροκροτητές και πολεμοφόδια σε αποθήκη στο Κουκάκι.

Ο γνωστός αντιεξουσιαστής που είχε νοικιάσει τον χώρο συνελήφθη, όμως το πιο κρίσιμο εύρημα αποδείχθηκε το προσωπικό του ψηφιακό αρχείο.

Σε φωτογραφίες και βίντεο από διακοπές της παρέας του το 2009, απεικονίζονταν δύο άνδρες και μία γυναίκα. Αυτό το υλικό έμελλε να γίνει η βάση για τη μετέπειτα σύγκριση και ταυτοποίηση των δραστών της Marfin.

Η «ακτινογραφία» της επίθεσης: Λογισμικό AI και ένα σακίδιο με αστέρια

Η αστυνομία εκτιμά ότι στην οργανωμένη επίθεση της οδού Σταδίου συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα με απόλυτα διακριτούς ρόλους (εκτελεστές, συντονιστές και υποστηρικτική ομάδα). Από τον σκληρό πυρήνα των πέντε φυσικών αυτουργών που έδρασαν στο πεδίο, οι αρχές έχουν πλέον ταυτοποιήσει τους τρεις.

Πρόκειται για δύο 42χρονους άνδρες, οι οποίοι έχουν ήδη συλληφθεί και μια 46χρονη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο ένας 42χρονος συμμετείχε στην άμεση επίθεση, ο δεύτερος είχε αναλάβει τον επιχειρησιακό συντονισμό, ενώ η 46χρονη παρείχε υποστήριξη.

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Καταλυτικό ρόλο στην έρευνα έπαιξε το υλικό που παρέδωσε το 2021 ένας φωτορεπόρτερ. Αν και οι λήψεις από τα επεισόδια του 2010 δεν είχαν την απαιτούμενη καθαρότητα, οι αναλυτές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών τις επεξεργάστηκαν με εξειδικευμένο λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μέσω σωματομετρικής ανάλυσης (ύψος, κίνηση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στα αυτιά και τα άκρα), το λογισμικό «κλείδωσε» ότι οι κουκουλοφόροι της Marfin ήταν τα ίδια πρόσωπα με τους παραθεριστές του 2009.

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Μάλιστα, ένα συγκεκριμένο σακίδιο πλάτης με τρία ζωγραφισμένα αστέρια ήταν το στοιχείο-ταυτότητα που συνέδεσε άμεσα τον έναν συλληφθέντα με τον δράστη που έσπασε τη τζαμαρία της τράπεζας, πριν ριφθούν οι φονικές μολότοφ.

«Δεμένη» η υπόθεση – Στο κάδρο και νέοι ύποπτοι

Οι διωκτικές αρχές εμφανίζονται απόλυτα βέβαιες για την ενοχή των δύο συλληφθέντων, θεωρώντας τα αποδεικτικά στοιχεία ακλόνητα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δράστες έσπασαν την είσοδο και περιέλουσαν το εσωτερικό με εύφλεκτο υγρό, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι οι εγκλωβισμένοι υπάλληλοι καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια.

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Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Μετά την πλήρη χαρτογράφηση της 12μελούς ομάδας, οι αστυνομικοί έχουν ήδη βάλει στο μικροσκόπιο άλλα δύο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην ομάδα κρούσης, με την υπόθεση να μπαίνει στην τελική της ευθεία.