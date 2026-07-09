Τέλος και επίσημα από τον Ολυμπιακό ο Κίναν Έβανς

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί και επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης 9/7 ο Κίναν Έβανς, όπως ανακοίνωσαν οι «ερυθρόλευκοι».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άσος που ήρθε για «μεγάλα πράγματα» στον Ολυμπιακό, στάθηκε εξαιρετικά άτυχος καθώς είχε δυο σοβαρούς τραυματισμούς, με τους Πειραιώτες να τον αποχαιρετούν.

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«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Keenan Evans και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του πορείας» αναφέρει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, με ανάρτησή της στα social media η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον Κίναν Έβανς γράφοντας ότι «μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια, και η ιστορία δεν ξετυλίγεται όπως την ονειρευτήκαμε.

Sometimes fate has other plans, and the story doesn't unfold the way we dream it will.



Even so, our journey together came to an end with two major titles: the Greek Championship and the EuroLeague.@KeenanEvs , above all, we wish you good health and every success in the next… pic.twitter.com/bIrmXBYw02 July 9, 2026

Παρ’ όλα αυτά, το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος του με δύο μεγάλους τίτλους: το Πρωτάθλημα και την Euroleague.

Έβανς, πάνω απ’ όλα, σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό σου, την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισες κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, Κίναν».